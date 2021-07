Quintana di Ascoli, dalla Regione Marche in arrivo importanti risorse. Castelli: ''Ci sarà un aiuto maggiore''

di Massimiliano Mariotti

giovedì 29 luglio 2021

La Quintana di Ascoli, da sempre una delle rievocazioni leader in ambito nazionale, potrà finalmente spiccare il volo per diventare un modello da seguire per tutte le altre manifestazioni storiche italiane. Questo grazie al prezioso contributo della Regione Marche che ha intenzione di offrire un grande aiuto in termini economici alla giostra ascolana destinando risorse sempre maggiori ed in grado di favorirne sempre di più la crescita. A dichiararlo è stato l'assessore regionale Guido Castelli, intervenuto stamattina alla conferenza tenuta da Cna e Quintana presso la sala gialla della Camera di Commercio di Ascoli Piceno. "È bene ricordare che la Quintana sta diventando una piattaforma in grado di costituire un modello - ha commentato l'assessore regionale -. La rievocazione così accoglie le opere artigiane per arricchirsi e dare la possibilità ai maestri orafi di esprimersi. Proprio per questo la vogliamo supportarla maggiormente. Come Regione Marche, a seguito della richiesta del sindaco Fioravanti, abbiamo intenzione di sostenerladi più anche dal punto di vista economico. È bene che anche la regina delle rievocazioni storiche italiane abbia quindi un aiuto maggiore sul piano delle risorse".