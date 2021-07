Quintana di Ascoli 2021, ad Agosto le dame sfileranno con i gioielli degli orafi Cna

di Redazione Picenotime

giovedì 29 luglio 2021

Si rinnova il connubio tra la Quintana di Ascoli e la Cna Picena. Anche quest'anno, in occasione della Giostra del 1° Agosto, le dame dei sei sestieri sfileranno con i gioielli realizzati dai maestri orafi, impreziosendo ulteriormente un corteo già di per sè suggestivo.

"C’è grande emozione nel presentare questa manifestazione che per noi è da sempre molto importante - ha dichiarato il direttore generale della Cna Picena, Francesco Balloni, nel corso della conferenza stampa odierna nella sala gialla della Camera di Commercio -. Ringrazio le istituzioni, l'assessore regionale Castelli, il sindaco Fioravanti, tutto il Comune ed il presidente del Consiglio degli Anziani Massetti Le idee nel corso degli anni si sono evolute. Abbiamo cercato di capire come far evolvere la Quintana, siamo al fianco della candidatura di Ascoli a Capitale Italiane della Cultura 2024. Mi complimento per la Giostra di Luglio che ha visto un finale emozionante con l’esibizione dei lancieri dell’esercito".

A fare gli onori di casa Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche: "Sono contento che riusciamo a far indossare alle dame i nostri ori. Credo che Ascoli sia, insieme a Siena, la rievocazione storica più importante d’Italia. Anche i maestri orafi della nostra città costituiscono un valore aggiunto. Se dopo tanti anni continuiamo vuol dire che si sta mettendo in campo un contributo importante per valorizzare questo aspetto della Giostra".



Ha preso poi la parola il primo cittadino Marco Fioravanti: "Complimenti per quello che fate come Cna. Questa è un’iniziativa molto importante. La Cna sta portando avanti un lavoro eccellente a livello di sensibilizzazione. Il maestro orafo guarda lontano con un meticoloso lavoro artigianale e manuale. Far collaborare i maestri orafi con i gioielli per le dame è fondamentale. Complimenti ai sestieri perché ad Agosto avremo tutte dame bellissime. La Quintana sta diventando un modello a livello nazionale, anche grazie a questo contributo".