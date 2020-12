Regione Marche: ''Assistenza 4.0'', i numeri della prevenzione

di Redazione pt

lunedì 14 dicembre 2020

Dieci comuni, una cinquantina di elettrocardiogrammi, più di trecentocinquanta esami screening Covid 19, per un totale di oltre quattrocentocinqua utenti che hanno usufruito di servizi erogati sul territorio nel segno della prevenzione.



Sono questi i numeri del progetto Assistenza 4.0, partito operativamente il 16 ottobre a Force, finanziato dalle Regione Marche con Bando Por FESR2014/20 - sostegno allo sviluppo e alla valorizzazione delle imprese sociali nelle aree colpite dal terremoto e realizzato dalle cooperative Stella Polare, Togheter We Care e il Melograno, tutte realtà aderenti al consorzio Il Picchio, in collaborazione con Omnibus Salute.

«Dopo aver erogato i nostri servizi a Force, Venarotta, Appignano del Tronto, Acquasanta, Roccafluvione, Maltignano, Castignano e Acquasanta - afferma il presidente del consorzio Il Picchio Domenico Panichi - il camper sanitario approderà presto anche a Colli de Tronto e Castorano. Quotidianamente collaboriamo con le istituzioni del territorio, primi tra tutti sindaci, amministrazioni comunali e medici di medicina generale, oltre che con l'Unione dei Comuni della Vallata del Tronto e la Comunità Montana. Al momento stiamo finalizzando il calendario delle presenze per il 2021».

Un progetto partito in forma sperimentale e che sta incontrando il favore di tutti i soggetti coinvolti. «Abbiamo registrato attestazioni di consenso e gratitudine da parte dei cittadini che hanno usufruito dei nostri servizi - sottolinea Domenico Panichi - e constatiamo un tasso di fedeltà molto alto, a ulteriore riprova che il nostro servizio è percepito come affidabile e professionale e che chi ne ha usufruito tende ad affidarsi sempre di più alle nostre cure».

Tra i servizi più richiesti ci sono l'elettrocardiogramma, effettuato con sistemi di telemedicina e il supporto dell'Associazione Omnibus del dottor Stefano Volpe, e lo screening per il COVID 19 attraverso servizio di esame sierologico e tamponi sia molecolari sia antigenici. Ad oggi sono stati effettuati più di trecentocinquanta esami di screening COVID 19. A breve sarà attivato anche il servizio di ecografia su prenotazione.

I servizi erogati dal camper di Assistenza 4.0 si sono rivelati strategici anche a vantaggio della didattica e delle istituzioni scolastiche. «Abbiamo collaborato con le amminstrazioni comunali per servizio di screening nelle scuole - racconta Franco Bruni del consorzio Il Picchio - effettuando tamponi in diversi istituti della provincia di ogni ordine e grado (scuole medie, ma anche infanzia e primarie) di Castignano, Appignano e Force . Lo scopo è stato il contenimento della diffusione del COVID e la riapertura in sicurezza delle scuole. Con il comune di Venarotta abbiamo organizzato un servizio di screening tamponi itineranti nelle sette diverse frazioni del Comune offrendo un servizio di qualità ai cittadini di età anziana che avevano problemi di spostamento».