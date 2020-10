Coronavirus, Lega Serie B rinvia a metà Novembre la gara Virtus Entella-Venezia

di Redazione Picenotime

sabato 24 ottobre 2020

Dopo Reggiana-Cittadella un'altra gara della quinta giornata del campionato di Serie B. Non si giocherà oggi pomeriggio al "Comunale" di Chiavari Virtus Entella-Venezia, partita che è stata ufficialmente rinviata a Sabato 14 Novembre a causa di una positività emersa nel gruppo-squadra del club veneto, constatata l’impossibilità di rinviare a domani la gara secondo regolamento per l’impegno di Martedì 27 Ottobre della squadra di ligure di Bruno Tedino in Coppa Italia.



Ecco il comunicato ufficiale della Lega B: "Campionato Serie BKT 2020/2021 – 5ª giornata di andata

Rinvio gara V. ENTELLA - VENEZIA a sabato 14/11/2020

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

- constatato l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria in corso;

- sentite le Società interessate;

- tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB;

dispone

il rinvio della gara V. ENTELLA - VENEZIA, valida per la 5ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2020/2021, programmata per oggi sabato 24 ottobre 2020, e fissa il contestuale recupero a sabato 14 novembre p.v. alle ore 15.00".

Ecco il comunicato ufficiale del Venezia Calcio: "Venezia FC informa che un proprio tesserato è risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus-COVID-19. Il tesserato è asintomatico ed è stato posto in isolamento rispetto al gruppo squadra. Tutti gli altri tamponi effettuati sono risultati negativi e la società si è tempestivamente adoperata per far porre in essere le ulteriori misure necessarie di verifica sullo stato di salute del gruppo squadra".