Ascoli Piceno, Fioravanti: “Importante incontro a Rieti per rilancio territorio con Ferrovia dei Due Mari”

di Redazione Picenotime

lunedì 29 marzo 2021

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, nella consueta diretta video social settimanale, ha aggiornamento la cittadinanza sui provvedimenti dell'Amministrazione Comunale in un momento in cui le Marche sono ancora in "zona rossa" a causa dell'emergenza Covid-19.

"Gli ultimi aggiornamenti ci dicono che ci sono 164 casi positivi nel nostro comune. Un dato in miglioramento che vede una riduzione di quasi 40 unità in una settimana ma tutto questo non deve farci rilassare, anzi dobbiamo tenere alta l'attenzione. Questi risultati sono dovuti anche al senso di responsabilità che ognuno di noi ha messo in questo periodo non facile sopratutto per i giovani. Prosegue la campagna di vaccinazione. Da questa mattina è iniziata la procedura per la prenotazione delle persone comprese nella fascia di età 70-79 anni. Ci sono stati alcuni problemi sulla piattaforma, ma al momento sembra tutto ripristinato e il sito è di nuovo attivo per chi dovesse fare la prenotazione. Da questa sera è possibile inoltre prenotare presso il sito della Regione il vaccino per persone fragili e con disabilità - ha dichiarato Fioravanti -. Come già annunciato nei giorni scorsi, da oggi è ripreso il servizio presso l'EcoCentro di via Monini; ovviamente a causa delle normative vigenti per l'emergenza da Covid ci sarà un accesso ordinato e contingentato gestito dagli operatori incaricati. Vi invitiamo quindi al totale rispetto delle indicazioni. Per la raccolta dei rifiuti, in occasione delle festività pasquali, Lunedì 5 Aprile (Lunedì dell'Angelo) Ecoinnova effettuerà regolarmente la raccolta di umido organico. Ringrazio gli operatori che in questo periodo stanno facendo parecchi sacrifici per garantire un servizio indispensabile per tutti i cittadini. Continua il lavoro della nostra amministrazione comunale per la Ferrovia dei Due Mari. Nel pomeriggio ho incontrato a Rieti il sindaco Antonio Cicchetti, il vicesindaco Daniele Sinibaldi, il vescovo Domenico Pompili, le deputate Rachele Silvestri e Lucia Albano ed il vicepresidente dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani Flavio Cera. Ci siamo confrontati sulla possibilità di finanziare lo studio di pre-fattibilità della Ferrovia Salaria, nota anche come "Ferrovia dei Due Mari". Vogliamo coinvolgere tutti i comuni interessati dalla tratta ferroviaria, nonché la Regione Marche, che ha già dato il proprio sostegno, e la Regione Lazio. Collaborando insieme si può riuscire a realizzare questa infrastruttura che è fondamentale per il rilancio dei nostri territori. Stiamo continuando nell'opera di promozione della nostra città sia nei canali televisivi nazionali sia con pubblicazioni cartacee. Tutto questo ovviamente è a sostegno della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2024. Stiamo andando avanti ascoltando dal basso le esigenze e cercando di scovare anche le ricchezze che ci sono. E' stata inaugurata online la mostra dedicata alla Collezione Ghigi organizzata dall'Associazione Arte Picena in collaborazione con Ascoli Musei ed il Comune di Ascoli Piceno. La collezione è nota nel panorama internazionale, è fra le più importanti in Italia e vede in mostra 47 artisti nel campo della scultura, della pittura, della fotografia e delle installazioni. Al momento è fruibile da remoto sperando che al più presto si possa visitare in presenza".