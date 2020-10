Coronavirus, Ministero Salute: “Superati i 10mila nuovi casi positivi. In calo i decessi”

di Redazione Picenotime

Secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute continua ancora a salire la curva epidemica in Italia e per la prima volta dall'inizio dell'emergenza viene superata la cifra dei 10mila nuovi casi nelle ultime 24 ore. Esattamente 10.010 sono i nuovi positivi registrati nelle varie regioni italiane, contro gli 8.804 contagiati registrati ieri. I tamponi effettuati sono stati 150.377 (12mila meno di ieri). Scende il numero dei decessi, 55 oggi (ieri erano 83), che porta il totale a 36.427. Dato preoccupante è la crescita dei ricoverati in terapia intensiva, con 52 unità registrate (ieri +47), mentre i ricoveri ordinari crescono di 382 unità (ieri +326) e sono ora 6.178 in tutto.

Il Servizio di Sanità della Regione Marche, nelle ultime 24 ore, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 992 (589 uomini e 403 donne), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 165 a Macerata, 66 a Fermo e 16 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.