Coronavirus Marche, nelle ultime 24 ore lieve aumento dei posti letto occupati e due decessi registrati

di Redazione Picenotime

lunedì 07 giugno 2021

Secondo i dati comunicati dal Servizio Sanità della Regione Marche, sono 103.140 i casi positivi registrati in totale nelle Marche: 32.979 ad Ancona, 23.307 a Pesaro-Urbino, 21.224 a Macerata, 10.215 a Fermo e 11.314 ad Ascoli Piceno. A questi vanno aggiunte 4.101 unità provenienti da fuori regione. In totale i ricoverati sono 98 (+2 rispetto a ieri ), dei quali 81 nei reparti ordinari (+2 rispetto a ieri) mentre sono 17 quelli ricoverati nei reparti di terapia intensiva (invariato rispetto a ieri). Sono 4 le persone dimesse dalle strutture sanitarie nelle ultime 24 ore. In tutto il territorio regionale il numero dei soggetti attualmente positivi è di 3.370 unità (- 7 rispetto a ieri), 4.193 sono le persone in isolamento domiciliare (2.855 asintomatiche e 1.308 sintomatiche), tra queste 47 operatori sanitari. Nella provincia di Ascoli si contano 817 persone in isolamento ( 667 asintomatiche e 150 sintomatiche), tra cui 14 operatori sanitari. E' salito a 96.748 il numero dei dimessi-guariti nelle Marche dall'inizio dell'emergenza.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo si sono registratie due vittime nelle ultime 24 ore. Si tratta di un 91enne di Cartoceto e di una 87enne di Macerata, entrambi con patologie pregresse. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono 3.024 (1699 uomini e 1325 donne), il 97,2% con patologie pregresse e con un'età media di 82 anni (981 nella provincia di Pesaro-Urbino, 966 ad Ancona, 511 a Macerata, 289 a Fermo e 243 ad Ascoli Piceno) più 34 residenti in altre regioni.

