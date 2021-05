Ascoli Piceno, presentate le giornate del Fai. Fioravanti: “La nostra è una ricchezza diffusa”

di Redazione Picenotime

lunedì 10 maggio 2021

Nel corso della conferenza stampa tenutasi stamattina presso il palazzo Bazzani sono state presentate le giornate Fai di primavera, giunte ormai alla 29esima edizione, che si svolgeranno sabato 15 e domenica 16 maggio. Ad Ascoli Piceno saranno 8 i beni aperti a cura della delegazione del gruppo giovani Fai. Le giornate programmate costituiranno il primo grande evento nazionale dedicato ad arte e cultura dopo l'ultimo lockdown.

A fare gli onori di casa è stata la presidente Fai Marche dottoressa Alessandra Stipa. ''C'è stato uno sforzo corale di privati e delegazione – ha commentato -. Ringraziamo l’amministrazione comunale nelle persone del sindaco Fioravanti e dell'assessore Ferretti per il sostegno logistico. Senza il loro aiuto non sarebbe stato possibile organizzarci al meglio. Stamattina ci sarebbe dovuto essere qui con noi anche il presidente della fondazione Carisap Galeati che purtoppo non è riuscito a raggiungerci per un imprevisto. Galeati si è detto soddisfatto di aver affidato il palazzo Bazzani al Fai. Ciò potrà costituire una nuova interpretazione che potrà aiutare a trovare la conoscenza dell’identità della nostra città''.

Alle parole della dottoressa Stipa sono poi seguite quelle del sindaco Marco Fioravanti e dell'assessore alla cultura Donatella Ferretti. ''Ci tenevo a dire grazie alla dottoressa Stipa al Fai perché è una ricchezza italiana – ha sostenuto il primo cittadino -. Insieme all’assessore Ferretti stiamo portando avanti un progetto local. Abbiamo allargato la partecipazione a tutti i comuni della provincia e voremmo cercare di aprire non soltanto ai tesori del centro storico. Abbiamo un comune di 138 km quadrati e i sono tante bellezze da poter visitare. La nostra è una ricchezza diffusa e richiede un grande impegno da parte della città stessa. Grazie al Fai è stato possibile renderli conoscibili. Tutti devono essere parte di un progetto di città''.

''La parola chiave di questa mattinata è stata quella di collaborazione – ha aggiunto l'assessore Ferretti -. La stessa collaborazione che fa del Fondo Ambientale Italiano una sinergia territoriale. Il coinvolgimento riguarda un territorio dove la parte montana non è stata finora abbastanza scoperta e valorizzata. Ecco quindi che il Fai da qualche anno ha i fari puntati sul paesaggio. Il nostro sostegno era scontato che cifosse. E quello che chiediamo al Fai è un sostegno alla candidatura di Ascoli come capitale della cultura 2024''.

I posti disponibili per poter visitare i siti aperti potranno essere effettuate sul sito www.giornatefai.it fino ad esaurimento dei posti disponibili ed entro la mezzanotte del giorno precedente la visita. Per prenotarsi e prendere parte all'iniziativa è richiesto un contributo minimo di 3 €. Nel territorio ascolano i beni aperti saranno: Palazzo e Pinacoteca Vescovile; Giardino cinquecentosco di Palazzo Rovella; Galleria dei Giosafatti - Affreschi di Sant'Onofrio; Palazzo Bazzani; Escursione Mozzano – Tronzano – Fortezza dei Cataldi; Chiesa di Sant'Emidio – Tronzano; Eremo di San Marco; Cava Giuliani.