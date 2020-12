Ascoli Piceno, Fioravanti: “Ad oggi Marche arancioni, nessuna novità rispetto alle ultime settimane”

di Redazione Picenotime

venerdì 04 dicembre 2020

"A oggi la regione Marche resta ancora in zona arancione, quindi non ci sono novità rispetto alle ultime settimane". A ricordarlo via social stamane è il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti dopo il nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte per il contenimento dei contagi da Coronavirus.



"Resta vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza e il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza - ha aggiunto il primo cittadino -. Restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 7 giorni su 7. Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22.00. Nella giornata di domani, sarà emanata la nuova ordinanza sulla “colorazione” delle regioni".

NUOVO DPCM

In vigore dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021

SPOSTAMENTI

Divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1 gennaio 2021. Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute.

Resta la raccomandazione di non spostarsi se non per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Più restrizioni per il 25 e 26 dicembre e per l'1 gennaio: vietato ogni spostamento anche tra Comuni se non per esigenze di lavoro o salute.

Il rientro alla propria residenza e domicilio, invece, è sempre consentito.

DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA REGIONI

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni.

Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute.

Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione.

SECONDE CASE

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria.

Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

BAR E RISTORANTI (SOLO ZONA GIALLA)

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;

Massimo quattro persone per tavolo, a meno che siano tutti conviventi;

Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera;

Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. Ristorazione con asporto consentita fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO (SOLO ZONA GIALLA)

Fino al 6 gennaio 2021 l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00

Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole

SCUOLA: DAL 7 GENNAIO SUPERIORI IN PRESENZA AL 75%

Per le scuole secondarie di secondo grado DAD al 100%, ma a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 % della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza.

Per le scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie didattica in presenza, con uso obbligatorio della mascherina salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della stessa.

Per le Università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori e le altre attività curriculari, quali esami, prove e sedute di laurea.

MUSEI, CINEMA E TEATRI, PISCINE E PALESTRE

Restano sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.

Restano chiuse piscine e palestre, teatri e cinema.

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.