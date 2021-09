Area Vasta 5, Consorzio Cure Domiciliari Marche Sud si aggiudica bando per Ascoli e San Benedetto

di Redazione Picenotime

martedì 28 settembre 2021

È di pochi giorni fa il passaggio di testimone nel Servizio Cure Domiciliari convenzionato con Asur Marche Area Vasta 5, a gestire l’attività è ora il Consorzio Cure Domiciliari Marche Sud.

La società, costituita da tre cooperative Formula Servizi alle Persone, Proges e San Giovanni di Dio, si è aggiudicata il bando attraverso il consorzio Zenit Sociale.

Le sinergie messe in campo dai Distretti e dal nuovo aggiudicatario hanno permesso un passaggio in continuità a garanzia del servizio, così importante e delicato per i cittadini.

L'equipe di professionisti, in campo quotidianamente, è composta da infermieri, fisioterapisti, operatori socio sanitari, ausiliari con il supporto della segreteria amministrativa.

L’avvio del servizio vede coinvolte nuove risorse, con l’obiettivo di garantire alle persone in condizione di fragilità, prestazioni sociosanitarie integrate “a domicilio”. Questi interventi sono erogati da equipe multidisciplinare atta a sostenere e a integrare le presenze dei caregiver familiari.

L’ADI è finalizzata pertanto ad assicurare agli assistiti un reale supporto per il miglioramento della qualità della vita quotidiana, garantendo la permanenza della persona con importanti bisogni sanitari al proprio domicilio.

ll principio cardine dell’erogazione del servizio rimane la presa in carico completa della persona per una risposta puntuale ai bisogni, con attenzione e tempestività. l Distretti Sanitari, attraverso i Punti Unici di Accesso (PUA) assicurano alla popolazione l'accesso ai servizi e alle prestazioni a elevata integrazione sanitaria, sia attraverso la valutazione dei bisogni sia con la definizione dei servizi necessari, il Consorzio eroga le prestazioni di assistenza domiciliare integrata.