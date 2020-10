Coronavirus, Ministero Salute: “Sfondata quota 16mila nuovi positivi con altri 136 decessi”

di Redazione Picenotime

giovedì 22 ottobre 2020

Continua a salire la curva dei nuovi casi di Coronavirus in Italia. Secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 16.079 in più su un totale di 170.392 tamponi (ieri erano stati 15.199 su 177.848 test). In ben sei regioni si sono registrati più di mille nuovi casi: Lombardia (4.125), Piemonte (1.550), Campania (1,541), Veneto (1.325), Lazio (1.251) e Toscana (1.145). Cresce anche la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati in terapia intensiva sono ad oggi 992 (+66 rispetto a ieri), quelli ricoverati con sintomi 9.694 (+637). In isolamento domiciliare ci sono 158.616 pazienti (+13.157). I nuovi deceduti sono 136 (ieri erano stati 127), il totale arriva a quota 36.968 da inizio pandemia. Si registrano, infine, 2082 tra guariti e dimessi.

