Quintana di Ascoli, la splendida Luigina Bachetti sarà la dama di Luglio di Porta Romana

di Redazione Picenotime

domenica 27 giugno 2021

Bella e orgogliosa di vestire i colori rossoazzurri. Si chiama Luigina Bachetti la dama della rinascita di Porta Romana. Una splendida 42enne ascolana che vestirà i panni di prima donna nella prossima Giostra di luglio 2021. Innamorata della Quintana fin da piccola, nel 2015 ha sfilato per il sestiere dell'Unicorno come damigella. Da allora è stato amore a prima vista. Nella vita quotidiana lavora come farmacista. Situazione sentimentale: single. ''Ringrazio il console, il caposestiere e il comitato di sestiere per questa grande ocacsione – ha commentato la dama -. Sono contenta. Per me è un sogno che si realizza dopo tanto tempo. Tutto è iniziato nel 2015 quando ho partecipato come damigella e ho conosciuto il mondo della Quintana. Ho conosciuto delle persone che sono oggi qui presenti e che per me rivestono un ruolo importante. Quella di luglio sarà la Quintana della rinascita, spero di portare fortuna al cavaliere Lorenzo''. ''Buonasera a tutti – ha commentato il cavaliere Lorenzo Melosso -. Ci ritroviamo qui dopo due anni. Ci eravamo lasciati bene. È stata dura stare due anni senza correre. Le prove sono andate abbastanza bene, come sempre ce la metterò tutta''.

A seguire la parola è passata al console Luigi Tulli e al caposestiere Luigi De Santis. ''Sono emozionato anch’io perché sembra una vita che non ci vedevamo – ha sostenuto il console -. Speriamo di riprendere dove avevamo lasciato. Il sestiere è di tutti, nostro e vostro. Vi aspettiamo tutti''. ''Finalmente si riparte dopo tutte le difficoltà avute col covid – ha aggiunto il caposestiere De Santis -. È stata dura portare avanti gli impegni ma abbiamo sempre avuto la speranza di ripartire. Oggi possiamo dire che ci siamo riusciti con l’aiuto di tutti. La forza di continuare ad andare magari ce la potrà dare una vittoria di Lorenzo''.