Regione Marche, aumentano posti in terapia intensiva. Screening, inizio graduale per Fase 2

di Redazione Picenotime

domenica 27 dicembre 2020

Aumentano i posti letto Covid-19 in terapia intensiva nelle Marche e si incrementa la telemedicina per i pazienti dimessi. Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, intervenendo, all’Inrca di Ancona, all’avvio della campagna di vaccinazione anti-Covid19. “A Pesaro abbiamo aggiunto, 14 posti in terapia intensiva, che si aggiungono ai 193 posti, avvicinandoci al numero previsto di 220 posti in terapia intensiva che le Marche dovevano conseguire già nei mesi precedenti". Saltamartini ha anche anticipato che la Regione “ha incentivato, notevolmente, i sistemi di telemedicina. Infatti è appena partito il progetto di presa in carico di 34 pazienti Covid seguiti da remoto".

Inizia in maniera graduale la Fase 2 dell’operazione di screening diffuso "Marche Sicure", voluta dalla Regione per il controllo della diffusione e il tracciamento dell’epidemia da Covid-19 e l’individuazione degli asintomatici positivi. Al via da domani, 28 dicembre, fino al 30, al Fermo Forum, la fase 2 per l’Area Vasta 4. Saranno coinvolti i cittadini di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare, le due città del fermano più popolose dopo il capoluogo, che potranno recarsi liberamente nei punti di screening al Fermo Forum in via Giovanni Agnelli. Continua intanto lo screening ad Ancona, al Palaindoor, da oggi, domenica 27 dicembre, fino a martedì 29. Dal 2 gennaio partirà anche lo screening per i cittadini di San Benedetto del Tronto.