Coronavirus, sono 6 i comuni del Piceno Covid-free e 15 quelli con meno di cinque casi accertati

di Redazione Picenotime

martedì 27 luglio 2021

Secondo i dati forniti dalla Regione Marche, nella provincia picena il maggior numero di casi si registra a San Benedetto del Tronto con 76 positivi al Covid-19, seguono Ascoli Piceno con 44, Monteprandone 25, Grottammare e Acquasanta 15, Folignano 11, Ripatransone e Spinetoli 9, Montefiore dell'Aso 8.

Nei comuni di Arquata del Tronto, Carassai, Castorano, Cossignano, Montamonaco e Palmiano al momento non risultano casi positivi e nessuna persona in isolamento o quarantena, mentre ad Acquaviva, Montedinove e Rotella non ci sono casi accertati ma sono registrate meno di cinque persone sotto osservazione.

Al momento sono ben 15 i comuni che fanno registrato un numero di casi inferiore a 5 unità: Appignano, Castel di Lama, Castignano, Colli del Tronto, Comunanza, Cupra Marittima, Force, Maltignano, Massignano, Monsampolo, Montalto delle Marche, Montegallo, Offida, Roccafluvione e Venarotta.

Per quanto riguarda la situazione di casi posti in isolamento o quarantena, sono 170 a San Benedetto del Tronto, 144 ad Ascoli Piceno, 42 a Monteprandone, 37 a Folignano, 34 ad Acquasanta Terme, 32 a Spinetoli, 23 a Grottammare, 14 a Castel di Lama, 11 a Monsampolo e Ripatransone, 10 a Montefiore dell'Aso, Cupra Marittima e Colli del Tronto, 8 a Comunanza, 6 a Maltignano, Massignano e Venarotta e 5 nel comune di Castignano.