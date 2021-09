Regione Marche: trasporto scolastico, problemi nei comuni aggiudicatari della ditta Tundo

di Redazione Picenotime

mercoledì 15 settembre 2021

Nessuna criticità nel trasporto pubblico locale (scuole superiori), di competenza della Regione; problemi in quello scolastico, non gestito dalla Regione, a seguito della mancata attivazione del servizio da parte della società Tundo, che a meno di 12 ora dall’avvio del nuovo anno scolastico, aveva comunicato la propria impossibilità a garantire i collegamenti nei 22 comuni di competenza, a seguito di aggiudicazione con gara d’appalto. È quanto emerge dal report della Regione Marche sull’andamento dei trasporti nel primo giorno del nuovo anno scolastico. “Una situazione tranquilla che il sistema del trasporto pubblico locale sta gestendo nel migliore dei modi, nel pieno rispetto della normativa anti Covid, in attesa del prevedibile aumento dei flussi di utenti che sicuramente si registreranno nei prossimi giorni – commenta l’assessore regionale ai Trasporti Guido Castelli –. Le criticità, purtroppo, si sono avute nei 22 comuni dove la Regione ha solo svolto la funzione di soggetto aggregatore, cioè di stazione appaltante per conto di alcuni Comuni interessati. La Suam regionale (Stazione unica appaltante) si è attivata secondo le modalità di legge per garantire il rispetto degli impegni contrattuali assunti dalla ditta Tundo aggiudicataria. A questo proposito voglio ringraziare alcune società di trasporti che si sono rese disponibili per non interrompere un servizio essenziale per la comunità, garantendo a questi bambini, coinvolti loro malgrado, nel disservizio, insieme alle loro famiglie, di raggiungere comunque le rispettive scuole”.

Da un primo risconto provinciale della situazione del trasporto pubblico locale sul territorio (scuole superiori), non sono emerse criticità nel Pesarese, con la probabile necessità di rafforzare i servizi soprattutto nella bassa Valle del Foglia e nel Fermignanese. In provincia di Ancona, il gestore non ha segnalato particolari problemi, con un piccolo disservizio su Recanati che verrà risolto già nelle prossime ore. Anche nella provincia di Macerata non vengono evidenziate criticità particolari, come pure nel Fermano e nell’Ascolano. La situazione si è rivelata, invece problematica nei 22 comuni aggiudicatari della ditta Tundo. Quattro comuni sono rimasti senza servizio di trasporto scolastico (Falconara Marittima, Gabicce Mare, Colli al Metauro e Camerata Picena). Le amministrazioni comunali avevano comunque anticipato alla popolazione scolastica il rinvio del servizio a lunedì 20 settembre. In alcuni comuni (Vallefoglia, Petriano, Fano e Pesaro) Tundo ha invece garantito il servizio. A San Costanzo un autista della società ha usato il mezzo messo a disposizione dal Comune, mentre gli altri 14 dei lotti aggiudicatari hanno provveduto in autonomia (Ascoli Piceno, Magliano di Tenna, Sant’Elpidio a Mare, Camerano, Loreto, Montemarciano, Numana, Gradara, Tavullia, Montelabbate, Cartoceto, Montefelcino, Mondavio, Sant’Ippolito).