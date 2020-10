Coronavirus, Ministero Salute: “Altri 18 deceduti con oltre 2500 nuovi casi positivi”

di Redazione Picenotime

domenica 04 ottobre 2020

Scende leggermente il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Italia secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati 2.578, contro i 2.844 di ieri. In calo anche le vittime: oggi sono state 18 (contro le 27 di ieri), per un totale, dall'inizio dell'emergenza, di 35.986. I tamponi sono stati 92.714 contro i 118.932 di ieri. Sempre oggi i pazienti guariti/dimessi sono stati 697. Sono invece 303 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

