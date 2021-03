Regione Marche, proposto protocollo con Aeroporto-Interporto-Porto per rilancio trasporto intermodale

di Redazione Picenotime

lunedì 29 marzo 2021

Un salto di qualità del trasporto intermodale marchigiano per un servizio merci e passeggeri competitivo economicamente e sostenibile nel lungo periodo. E’ questo l’obiettivo del protocollo di intesa approvato dalla Giunta regionale questa mattina, da proporre al confronto con Aerdorica spa, Interporto Marche spa e Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, e anche con i Comuni di Ancona, Jesi e Falconara Marittima.

“La proposta di accordo è un punto di partenza importante per favorire le sinergie e lo sviluppo intermodale della nostra regione e delle nostre infrastrutture, fondamentali per la competitività delle Marche – spiega il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli -. Ci concentriamo su alcuni degli asset fondamentali della logistica regionale: Porto, Aeroporto e Interporto. Incrementare la connessione veloce, sostenibile e integrata dei tre scali rappresenta infatti un punto di forza decisivo per il rilancio del sistema logistico e intermodale regionale, che è la finalità diretta dell’Intesa. Non meno importanti gli altri obiettivi: aumentare la competitività del territorio regionale e delle imprese, incrementare l’occupazione e migliorare l’ambiente”.

Nel protocollo sono previste azioni di intervento funzionali allo sviluppo dell’intermodalità e dell’integrazione tra Porto, Aeroporto e Interporto, con priorità di attuazione definite congiuntamente. Le azioni riguardano lo sviluppo anche dell’accessibilità alle tre infrastrutture Porto, Aeroporto e Interporto. Quale strumento è previsto anche un gruppo di lavoro per l’attuazione operativa del protocollo.