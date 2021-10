Casting call per il nuovo cortometraggio 'Verso casa' firmato Art For Job Production e diretto da Giulia Casagrande

di Redazione Picenotime

martedì 05 ottobre 2021

La Piceni Art For Job Production, per le riprese sul territorio marchigiano del cortometraggio Verso Casa, diretto da Giulia Casagrande, ricerca attrici e comparse con le seguenti caratteristiche.

- ATTRICI con pregresse e dimostrabili esperienze in campo cinematografico e/o teatrale per i seguenti ruoli:

1) Silvia: età scenica 40-45 anni, protagonista del corto, mora o castana, alta almeno m 1,65;

2) Marinella: età scenica 65-70 anni, donna attaccata alla terra e alla natura che interpreti la madre

della protagonista;

- UNA FIGURA FEMMINILE, anche senza pregresse esperienze attoriali, per il seguente ruolo:

3) Aurora: età scenica 11-13 anni, che interpreti la figlia della protagonista, che parli correttamente il francese, bilingue o con una buona attitudine alle lingue straniere per brevi battute in francese. - - COMPARSE:

4) Ragazzina 2 (età scenica 11-13 anni); 5) Uomo (età scenica 40-43 anni) per interpretare il padre della ragazzina 2;

6) Donna (età scenica 40-43 anni) per interpretare la madre della ragazzina 2; 7) Ragazzina 3 (età scenica 10-12 anni) per breve comparsa della protagonista da piccola.

Per sottoporre la propria candidatura si prega di inviare:

Per le attrici: curriculum vitae, n. 3 foto aggiornate (primo piano, mezzo busto, figura intera) e/o selftape. Per tutti gli altri ruoli e comparse: n. 3 foto aggiornate (primo piano, mezzo busto, figura intera) e/o selftape.

I materiali, accompagnati dall’indicazione del ruolo per cui si avanza la propria candidatura, andranno inviati ai seguenti indirizzi mail: castingversocasa@outlook.it edizioni@artforjob.it

Sarà cura del Casting Director e della Produzione ricontattare le figure ritenute idonee per i vari ruoli e invitarle per una giornata di casting dal vivo. Tutte le informazioni relative a questa giornata saranno condivise con i vari candidati.

Il cortometraggio Verso casa ruota intorno a temi di grande attualità culturale.

Il tema green. Il tema primario e fondamentale è il rapporto con la natura, con l’ambiente naturale circostante, inteso sia come ambiente conosciuto e familiare del territorio delle origini che si vuole ritrovare e riscoprire, sia come ambiente naturale universale che si sente il bisogno di valorizzare e salvaguardare. La storia, interamente girata in Italia e in particolare nelle Marche, valorizza la biodiversità del paesaggio agricolo e le attività umane connesse.

Il tema famiglia. Verso casa racconta il bisogno delle protagoniste del senso di appartenenza a un luogo e a una comunità, suggerendo che la nostra prima casa è la famiglia, all’interno di uno spazio più grande, quello naturale.

Il cast tutto al femminile. Il cast tecnico è formato principalmente da giovani professioniste e quasi

esclusivamente marchigiano. A partire dalla regista e sceneggiatrice marchigiana Giulia Casagrande che da diversi anni lavora in Francia in progetti audiovisivi che promuovono l’accesso alla cultura cinematografica e lo sviluppo sostenibile. Saranno rivestiti da donne i ruoli più importanti in ambito sia autoriale che produttivo all’interno del cast tecnico, ma anche la promozione online e social media.

Sinossi del corto Verso casa.

Dopo aver trascorso molti anni in Francia, Silvia torna a vivere nella campagna marchigiana assieme alla figlia, Aurora. La sua casa le sembra, ora, irriconoscibile. Prova dunque a riscoprire un senso di appartenenza a quel luogo, dedicandosi alla costruzione del giardino assieme alla madre, Marinella radicata nelle Marche da quando è nata. Aurora, invece, in conflitto con Silvia, cerca il suo posto da sola, riuscendo a provare un senso d’amore nuovo che la legherà alla terra e alla madre.

Verso casa è realizzato con il sostegno di Regione Marche e Marche Film Commission - Fondazione Marche Cultura, attraverso il “Bando di sostegno per produzioni cineaudiovisive con ruoli autoriali ricoperti da donne e/o under 35 marchigiani – Misura Orizzonti”



Per informazioni su Verso casa:

Piceni Art For Job Production

Via dell’Airone, 21 63074 San Benedetto del Tronto (AP) Tel. +39 339 8825163 (Responsabile casting: Marika Gatti) edizioni@artforjob.it www.artforjob.it