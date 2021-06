A Pesaro e Ascoli Piceno due appuntamenti dedicati alle Start Up organizzati dalla Regione Marche

di Redazione Picenotime

giovedì 17 giugno 2021

Fornire risposte innovative ai nuovi bisogni del mercato. E’ questo l’obbiettivo della legge dedicata alle start up approvata all’unanimità lo scorso mese di aprile (L.R. 29 aprile 2021 n. 6). E’ un tema strategico e non è un caso se è stato protagonista della prima legge del nuovo governo regionale. Le Marche avevano bisogno di una spinta così importante per far crescere una nuova generazione di protagonisti per una nuova economia regionale incentrata sull’innovazione, sulla conoscenza e sulla creatività.

Il vice presidente e assessore alle Attività economiche Mirco Carloni, sottolinea: “Oggi nel nostro sistema economico registriamo una velocità di cambiamento enorme nei prodotti e nei processi produttivi, da richiede tanto trasferimento tecnologico al loro interno. La start up è il vero acceleratore della competitività di un sistema industriale che vogliamo far crescere sul territorio marchigiano”.

Possono accedere al bando le imprese che al momento di presentazione della domanda devono possedere i requisiti dimensionali di micro o piccola impresa; risultare regolarmente iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente da non più di cinque anni; avere unità operativa sul territorio regionale al momento della liquidazione del contributo. Per la sua realizzazione è stanziato un importo complessivo di € 1.000.000,00 che potrà essere integrato mediante risorse aggiuntive al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento finanziario. L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 60% della spesa ammessa per la realizzazione del progetto. Il costo totale ammissibile del progetto di investimento non deve essere inferiore ad Euro 40.000,00. Il contributo regionale non potrà superare il valore di Euro 100.000,00. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 15 giugno 2021 ed entro, e non oltre le ore 13:00 del 31 agosto 2021 sulla Piattaforma SIGEF (https://sigef.regione.marche.it). Fa fede la data della ricevuta rilasciata dal sistema informatico.

Per illustrare la legge, confrontarsi con gli stakeholder e fare il punto su questa importante segnale di rinnovamento per il nostro sistema imprenditoriale, la Regione Marche ha organizzato due appuntamenti: lunedì 21 giugno alle ore 15,30 nella sede di Pesaro della Camera di Commercio delle Marche e mercoledì 23 giugno alle ore 15,30 presso la sede della Camera di Commercio delle Marche di Ascoli Piceno.

Il programma della prima tappa di Pesaro prevede i saluti di Gino Sabatini (presidente della Camera di Commercio delle Marche) e gli interventi di Mirco Carloni (vice presidente della Regione Marche), Silvano Bertini (dirigente Servizio Attività Produttive regione Marche), Stefania Bussoletti (Dirigente P.F. Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione della Regione Marche), Emanuele Petrini (responsabile del procedimento), Paolo Mariani (direttore Uni.Co. Confidi Marche), Giorgio Guidi (Ceo The Hive incubatore d’impresa).

Ad Ascoli Piceno il programma sarà il seguente: saluti di Gino Sabatini (presidente della Camera di Commercio delle Marche), interventi di Mirco Carloni (vice presidente della Regione Marche), Silvano Bertini (dirigente Servizio Attività Produttive regione Marche), Stefania Bussoletti (Dirigente P.F. Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione della Regione Marche), Emanuele Petrini (responsabile del procedimento), Massimo Capriotti (direttore Uni.Co. Confidi sede di Ascoli Piceno, Enrico Battistelli (amministratore BP Cube incubatore d’impresa)

Tutte le start up che vogliono partecipare a questa iniziativa devono obbligatoriamente iscriversi seguendo le indicazioni pubblicate sul sito marcheinnovazione.it. Sulla pagina Facebook di Marche Innovazione verranno trasmessi in diretta digitale entrambi gli appuntamenti con possibilità di intervento degli utenti scrivendo negli appositi commenti.