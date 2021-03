Cna Picena: edilizia ed impianti, allarme per ingiustificata lievitazione prezzi materie prime

di Redazione Picenotime

venerdì 26 marzo 2021

Ferro aumentato del 130 per cento tra novembre 2020 e febbraio 2021; materie prime dell’edilizia lievitate mediamente del 30-40 per cento. E' a denuncia di Cna Ascoli Piceno. "Siamo di fronte ad un vero e proprio fenomeno speculativo -spiega Francesco Balloni, direttore della Cna Picena - che rischia di vanificare gli incentivi messi in campo per Superbonus ed Ecobonus".

La Cna territoriale, che in diretta online a rinnovato il gruppo di lavoro di Cna Costruzioni - richiama l’attenzione su un problema che sta mettendo da mesi in fibrillazione le imprese del settore a causa dello spropositato aumento del materiale. Il Superbonus del 110 per cento e la riconferma degli incentivi statali (Ecobonus del 90 per le facciate, del 65 per le ristrutturazioni, cappotti e impianti termici), sono misure che hanno creato grandi aspettative ed una mole notevole di richieste di interventi nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica e che hanno certamente contribuito a dare una forte scossa a tutto il settore.

“Ma registriamo una grande criticità che rischia di danneggiare le imprese e i cittadini e di vanificare gli sforzi del Governo – questo è emerso nella riunione web Cna – c’è tanta rabbia nella nostra categoria per questo vertiginoso aumento delle materie prime per l’edilizia ed in particolare di calcestruzzo, ferro, laterizi, colle, vernici, legno e prodotti vari".

Per Cna Picena si tratta di aumenti inaccettabili e ingiustificati. "In un momento di grave difficoltà per il nostro Paese - precisano Antonio Vinciguerra e Daniele Gladioli, responsabili dei settori Costruzioni e Impianti per la Cna territoriale - in cui tutta l’economia stenta a ripartire, questo lievitare dei prezzi delle materie prime dell’edilizia pare inaccettabile. Un aumento della domanda non può tradursi in una impennata dei prezzi. Così non si dà una mano al Paese e alla ripartenza. Questi aumenti rischiano di vanificare le misure adottate dal Governo tese non solo a favorire una categoria ma tutti quegli interventi a edifici pubblici (scuole, ospedali) e alla ricostruzione nelle aree terremotate che possono e debbono ripartire grazie anche a queste misure".

Cna Picena ha fatto il punto online su queste problematiche nell'assemblea dei mestieri Costruzioni e Impianti, con il presidente territoriale Luigi Passaretti e il direttore, Francesco Balloni. Hanno contribuito alle info web Alessandro Righi, responsabile crediti speciali di Uni.Co; Mario Pagani, responsabile Politiche industriali della Cna nazionale; il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini; il presidente del Comitato Regionale dei Geometri, Leo Crocetti.

