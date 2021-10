Grottammare: libri scolastici, avviso per richiedere i contributi

di Redazione Picenotime

martedì 19 ottobre 2021

Libri scolastici gratuiti o semi-gratuiti per gli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado. La domanda per ottenere il contributo scade il 20 novembre.



Nel bando emanato dall’ufficio Servizi scolastici si raccomanda di compilare l’istanza utilizzando il modulo reperibile in Comune o sul web www.comune.grottammare.ap.it e di allegare sia la certificazione del reddito Isee (DSU 2021, non superiore a 10.632,94 €), sia i documenti comprovanti l’acquisto dei libri, pena l’esclusione dal beneficio.

Le domande di ammissione al contributo devono riguardare i testi in uso nell’anno scolastico in corso (2021/2022) e possono essere presentate dai genitori o altre persone che rappresentano il minore o dallo stesso studente maggiorenne. Saranno ammesse anche le richieste a favore di studenti che frequentano gli istituti scolastici ricadenti nel territorio di Comuni vicini a quello di residenza o delle regioni limitrofe alle Marche.

L’ufficio Servizi scolastici precisa, inoltre, che le domande incomplete, non compilate correttamente in ogni parte e/o non corredate da attestazione dell’acquisto dei libri, non saranno prese in considerazione ai fini dell’erogazione del beneficio. Il documento ISEE potrà essere compilato gratuitamente presso i Centri di assistenza fiscale (Caaf). Più informazioni possono essere richieste direttamente all’ufficio Servizi scolastici (0735.739223 – scuola@comune.grottammare.ap.it).