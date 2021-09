Questione Natura, raccolti rifiuti e mascherine al Pianoro di Colle San Marco

di Redazione Picenotime

martedì 28 settembre 2021

"Ambientiamoci Insieme di Questione Natura: Ripuliamo Colle San Marco. Siamo stati a raccogliere i rifiuti e le mascherine al Pianoro di Colle San Marco fino ad arrivare ad un’antica cava di travertino (non in funzione). Abbiamo riscoperto un territorio sempre più affascinante dove ogni elemento umano è in totale sintonia con i boschi dai quali è circondato. L’unico elemento di contrasto è stata la quantità di rifiuti raccolti:

- 6 sacchi stracolmi di rifiuti;

- 28 protezioni individuali anti COVID-19;

- una tovaglia di plastica;

- davvero troppe bottiglie e lattine di alcolici e bevande analcoliche;

- escrementi umani;

- una paglietta d’acciaio;

- strumenti arrugginiti da barbecue;

- confezioni, cicche, micro plastiche di ogni genere;

- tappi, bottigliette e posate usa e getta;

- cannucce, flaconi e scatole di medicinali.

Oltre a tutti ciò come siamo arrivati alla bellissima cava di travertino, materiale tipico della nostra zona, sopra al quale camminiamo ogni giorno (i bordi dei nostri marciapiedi) e vediamo sui portoni e negli ingressi della maggior parte degli edifici della nostra zona, l’abbiamo ritrovata imbrattata di graffiti senza alcun senso e sporcizia di ogni genere, abbiamo notato come il posto, lontano dagli occhi del popolo, viene usato oltre che come discarica post picnic, anche ritrovo per feste di diverso genere e pure in questo caso i risultati vengono lasciati abbandonati nella natura. Tutto quello che vi chiediamo è di pensare alle conseguenze delle vostre azioni. Ognuno di noi può innescare una serie di piccole rivoluzioni, sia negative che positive. Allora cosa stiamo aspettando a prenderci il mondo che ci spetta? Solo insieme possiamo fare la differenza. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e alla mitica Cristina Farnesi di Marche a Rifiuti Zero per la splendida collaborazione". A dichiararlo in una nota ufficiale è Roberto Cameli, presidente dell'associazione di promozione sociale e valorizzazione dei paesaggi "Questione Natura".