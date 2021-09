Grottammare, adempimenti per gli operatori turistici entro il 1° Ottobre

di Redazione Picenotime

martedì 14 settembre 2021

Adempimenti in vista per i titolari di strutture ricettive e stabilimenti balneari: entro il 1° ottobre devono essere comunicati i prezzi dei servizi che si intendono praticare nel 2022, se diversi da quelli del 2021. Sono esentati dalla dichiarazione i proprietari di appartamenti ammobiliati per uso turistico anche occasionale che, tuttavia, devono provvedere alla comunicazione dei periodi di apertura per l’anno 2022 nel caso in cui ci sia una variazione rispetto all’anno precedente, o alla comunicazione di inizio attività. Saranno gli ultimi adempimenti supportati dalla piattaforma regionale “Istrice2”.

Entro l’anno, infatti, la Regione Marche avvierà un nuovo applicativo informatico in sostituzione dell’attuale Istrice2, rivolto a tutti i titolari e/o gestori delle strutture ricettive, degli appartamenti e degli stabilimenti balneari, denominato “Istrice-Ross1000”. In previsione dell’entrata in vigore del sistema, verranno fissate una serie di date formative rivolte a tutti gli operatori turistici interessati, con incontri on line suddivisi per provincia.

Per informazioni e/o chiarimenti, è possibile contattare il personale dell’Osservatorio Regionale del Servizio Turismo nei seguenti nominativi:

Luciano Lion, tel. 071 806 2175 - luciano.lion@regione.marche.it

Giulia Marini - giulia.marini@regione.marche.it

Andrea Giordani, tel. 071 806 2284 solo il lunedì, giovedì e venerdì mattina –a.giordani@regione.marche.it;

Giovanna Rumori, tel. 071 806 2140 solo il martedì, mercoledì ed il giovedì mattina –giovanna.rumori@regione.marche.it;

La Posta elettronica certifica del Servizio Turismo regionale è: regione.marche.funzionectc@emarche.it.