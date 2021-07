Arquata del Tronto, importante Consiglio Comunale sul “Documento direttore per la ricostruzione”

di Redazione Picenotime

venerdì 09 luglio 2021

Lunedì 12 Luglio, alle 17, ad Arquata del Tronto si terrà un Consiglio Comunale di importanza vitale in prospettiva futura. Tra i punti all'ordine del giorno è prevista, infatti, la discussione inerente la proposta di approvazione del “Documento direttore per la ricostruzione” delle sette frazioni perimetrate, redatto dal consorzio Mate Boeri sulla base degli studi dei mesi scorsi e delle indicazioni fornite dai cittadini. ”Si tratta di un momento cruciale del percorso di rinascita di Arquata – commenta il sindaco reggente Michele Franchi – ed è fondamentale che il documento veda la luce. Il suo contenuto è il frutto del lungo e complesso iter partecipativo che ha visto protagonista la popolazione: proprio per questo il testo è già stato mandato a tutte le associazioni delle varie frazioni. Il documento non è altro che una sintesi di tutti gli input arrivati dai cittadini”.



“Si tratta però di un punto di partenza e non di un punto d’arrivo – conclude Franchi –. Dopo l’approvazione, infatti, si aprirà a tutti gli effetti la fase più operativa della ricostruzione”. Al Consiglio Comunale parteciperanno, oltre ai consiglieri, anche i pianificatori del consorzio Mate Boeri, i rappresentanti della Regione Marche e quelli dell’Ufficio Speciale Ricostruzione. I cittadini potranno seguire l’evento collegandosi in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Arquata del Tronto.