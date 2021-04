Spinetoli, pubblicato il bando per le borse di studio anno scolastico 2020/2021

di Redazione Picenotime

martedì 06 aprile 2021

Il Comune di Spinetoli attraverso il proprio sito istituzionale in data odierna ha reso noti i requisiti relativi alle borse di studio dell'anno scolastico 2020/2021. Per poter accedere ai benefici è richiesto: la residenza anagrafica dello studente nel Comune di Spinetoli; l'appartenenza al nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente, determinato ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2013 n. 159, e di quanto esplicitato nella circolare INPS n. 171 del 18/12/2014, sulla base della DSU in corso di validità, non sia superiore a € 10.632,94; l'iscrizione dello studente nell’a.s. 2020/2021 a scuola secondaria di secondo grado statale e/o paritaria.

La richiesta del beneficio dovrà essere compilata su un apposito modello reperibile sui siti www.comune.spinetoli.ap.it e www.regione.marche.it “Istruzione, Formazione e diritto allo studio”, Diritto allo studio”, “Diritto allo studio scolastico”, Borse di studio MIUR”. La domanda, compilata in tutte le sue parti e corredata dalla documentazione richiesta dovrà essere presentata, in considerazione, del momento di emergenza sanitaria Covid-19 con le seguenti modalità:

- invio della documentazione tramite fax al seguente numero 0736/890349 con file firmato a mano e scansionato con copia del documento di identità;

- invio con raccomandata A.R. entro e non oltre le ore 14 del giorno 14 maggio 2021;

- consegna a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Spinetoli nei seguenti giorni ed orari: dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 9,30 alle ore 11,00 – tel. 0736/890298;

- invio per email all’indirizzo protocollo@comune.spinetoli.ap.it anche senza stamparla e sottoscriverla allegando la copia scansionata (anche con foto del cellulare) della carta di identità – in tal caso verrà chiesta successivamente la regolarizzazione della domanda;

- invio tramite PEC con documento firmato digitalmente o tramite mail con file firmato a mano e scansionato con copia del documento di identità.