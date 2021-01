Lotteria Italia, 5 milioni di euro a Pesaro. Marche prima regione nella classifica delle vincite

di Redazione Picenotime

giovedì 07 gennaio 2021

Va a Pesaro, nelle Marche, il primo premio della Lotteria Italia, da 5 milioni di euro: scorrendo i dati degli ultimi dieci anni, rileva agipronews,la regione non era mai riuscita a fare il colpo grosso, ma nelle recenti edizioni si era già proposta più volte come città fortunata. Due volte, nel 2012 a Numana e nel 2014 a Senigallia, entrambe in provincia di Ancona, era stato centrato il secondo premio da 2 milioni di euro. Nel 2010, ad Ascoli Piceno, era stato vinto il terzo premio da 1,5 milioni di euro.

Inizio 2021 indimenticabile per Pesaro, con due colpi milionari centrati in meno di una settimana. L’ultimo, appena realizzato, è arrivato grazie alla Lotteria Italia, con la vittoria del primo premio da 5 milioni di euro. Pochi giorni fa, sabato 2 gennaio, Pesaro aveva salutato il nuovo anno con la vincita da 1 milione di euro conquistata grazie al MillionDay. Sono solo le ultime tappe, come ricorda agipronews, della lunga scia di fortuna che ha fatto di Pesaro e provincia un baluardo della Fortuna: lo scorso 18 novembre un giocatore di Mondolfo si era aggiudicato un altro milione di euro sempre con il MillionDay, mentre a maggio 2019 con il Gratta e Vinci erano stati vinti 5 milioni di euro a Fossombrone. Anche il 2020 si era concluso al meglio, con il premio da 62mila euro - ancora a Fossombrone - arrivato con il Lotto.

Sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti: è la “data di scadenza” della Lotteria Italia. I vincitori hanno, dunque, 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.

La vincita da 5 milioni di euro a Pesaro fa delle Marche la prima regione nella classifica delle vincite dell’edizione 2020. Al primo premio realizzato ieri si aggiungono i quattro di terza categoria, ciascuno da 25mila euro, che portano il montepremi complessivo a 5.100.000 euro. Grande protagonista anche la Sicilia: il secondo premio da 2 milioni di euro si somma ai tre premi di seconda categoria da 50mila euro e ai due da 25mila euro ciascuno, per un bilancio complessivo di 2.200.000 euro. Bene anche il Lazio, con premi totali a 1.575.000 euro, divisi tra il terzo premio da 1 milione, i 5 di seconda categoria (ognuno da 50mila euro) e i 13 di terza fascia. Sopra il milione anche la Campania (1.025.000), che festeggia il quarto premio da 500mila euro di Altavilla Irpina (AV), oltre a 3 premi di seconda fascia e 15 di terza.