Questione Natura, volontari liberano Montedinove da mascherine e plastica

di Redazione Picenotime

domenica 30 maggio 2021

"Montedinove in festa! Siamo andati nel suggestivo borgo piceno per liberarlo dalle mascherine e dalla plastica che abbiamo trovato lungo la via. In totale abbiamo raccolto solamente 11 protezioni individuali anti COVID-19 disperse per le strade, e così Montedinove è #MaskFree e si afferma comune amico dell’ambiente e i suoi cittadini si sono dimostrati molto sensibili e attenti al nostro prezioso messaggio. Così ne abbiamo approfittato per raccogliere anche gli altri rifiuti dalla strada alberata che collega Montedinove a Montalto delle Marche. Grazie al sindaco e al Comune di Montedinove per averci accolto calorosamente e invitato a tornare presto. Grazie ad Edvige (ci sei entrata nel cuore), a lungo presidente della Pro Loco, una leadership che ha donato a Montedinove anni di immancabili serate in festa e dove gli eventi culturali erano all’ordine del giorno. E grazie ad Eraldo, che ci ha accompagnato per una dettagliata visita dell’autentico borgo marchigiano, regalandoci i segreti e le curiosità che fanno di Montedinove la realtà che oggi ci troviamo di fronte. Un’esperienza autentica è stata la visita al Museo delle Tombe Picene - ospitato all’interno dell’ex “convento delle clarisse” - dove abbiamo scoperto la storia delle “nostre mummie”, la loro cultura e le usanze dei “Piceni del passato”. Consigliamo a tutti di fare tappa al “belvedere”, potrete godere di una veduta che da Castignano spazia fino a Montelparo e che nel mentre racchiude alcuni dei più bei Monti del nostro territorio. Grazie per averci fatto sentire a casa, torneremo molto presto!". A dichiararlo in una nota ufficiale è Roberto Cameli, presidente dell'associazione di promozione sociale e valorizzazione dei paesaggi "Questione Natura".