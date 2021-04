San Benedetto del Tronto, si firma il ''Contratto di zona umida'' della Sentina

di Redazione Picenotime

martedì 27 aprile 2021

Al termine di un percorso di condivisione, che ha visto lavorare insieme per quasi due anni 19 tra soggetti pubblici, associazioni ambientaliste, operatori economici del settore agricolo, mercoledì 28 aprile sarà finalmente sottoscritto il “Contratto di zona umida della zona Sentina” (tecnicamente definito “accordo di programmazione negoziata”) che impegna i firmatari ad operare in sinergia per “la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, l'utilizzo sostenibile dell'acqua, la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi acquatici, la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità".



Il Contratto di zona umida, particolare attuazione dei “Contratti di fiume” previsti dalla legge italiana dal 2006 in attuazione di precise direttive comunitarie, costituisce un approdo rilevante delle azioni che il Comune di San Benedetto del Tronto, insieme agli altri soggetti che hanno condiviso l’obiettivo, ha messo in campo nell’ambito del progetto europeo CREW (Coordinated Wetland management in Italia-Croatia Cross Border Region), co-finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia e che vede appunto realtà dei due Paesi che accolgono riserve naturalistiche lavorare insieme per sperimentare forme di tutela compatibili con la presenza delle attività umane circostanti.

Il Contratto si concretizzerà in 22 azioni rispondenti a tre assi strategici (governance, ambiente, sviluppo) che saranno attuate fino al 2024 quando si effettuerà una verifica dei risultati ottenu-ti.

I soggetti firmatari del documento si incontreranno virtualmente mercoledì 28 aprile, a partire dalle ore 11. Sono previsti interventi di diversi rappresentanti istituzionali coordinati dal funzionario del servizio Europa del Comune Sergio Trevisani: dal sindaco Pasqualino Piunti al presidente della Riserva Sentina Ruggero Latini, dagli assessori regionali all’ambiente di Marche e Abruzzo, Aguzzi e Campitelli, alla docente dell’Università IUAV di Venezia Maria Chiara Tosi, project manager di CREW, dalla funzionaria comunale Serena Sgariglia che ha seguito il progetto al presiedente dell’associazione Sentina Albano Ferri, all’imprenditore agricolo Paolo Rebez Laureati. L’incontro potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube del Comune e sulla pagina Facebook del Comune.