Grottammare: presentato logo Contratto di Fiume per il Tesino realizzato da studenti

di Redazione Picenotime

giovedì 20 maggio 2021

Presentazione alla stampa del logo del Contratto di Fiume per il Tesino, realizzato dai ragazzi dell’Istituto Scolastico "Fazzini/Mercantini" e scelto dai sindaci dei comuni che si affacciano lungo l’asse fluviale da Rotella a Grottammare (comune capofila). Il coinvolgimento dell’istituto scolastico è iniziato nell’anno scolastico 2017/2018, con attività di studio del territorio e di confronto con gli enti coinvolti nella costituzione del CdF.

Sono intervenuti:

- Sindaco di Grottammare Enrico Piergallini (introduce e modera gli interventi): : "Siamo molto onorati di avere nel nostro territorio un istituto scolastico come il Fazzini/Mercantini. Questa esperienza è anche un’occasione per i ragazzi per capire l’organizzazione di una pubblica amministrazione".

- Dirigente scolastica IS Fazzini/Mercantini Sabrina Vallesi ha sottolineato gli aspetti sociali del coinvolgimento nell’ambito delle funzioni educative della scuola rispetto al territorio e il valore delle sinergie che hanno portato i ragazzi a realizzate il progetto.

- Matteo Palumbo, Cerreti Ludovico, Di Summa Samuele / ragazzi autori del logo vincitore: "Abbiamo puntato sull’essenzialità del messaggio".

- Consigliera delegata alla Partecipazione Stefania Fares, che è intervenuta sul percorso verso la scelta del logo del Contratto di Fiume: "In fase preliminare abbiamo incontrato gli studenti con l’obbiettivo di fornire le indicazioni necessarie per la redazione del progetto. Volevamo ottenere dai ragazzi una veste grafica matura e in particolare la nostra attenzione si è concentrata sul fornire la metodologia di intervento fornendo indicazioni di tipo grafico e stilistico, ma anche di tipo simbolico e significativo. Abbiamo chiesto che il logo fosse strutturato secondo le componenti forma, colore simbolo e lettering e che funzionasse anche in bianco e nero per valutare il livello di definizione, comunicazione e il suo contenuto. Dall’analisi dei lavori pervenuti la scelta è ricaduta sul lavoro di questi ragazzi perché meglio hanno saputo interpretare le nostre richieste e l’importanza delle indicazioni date. Nello specifico la goccia come segno grafico simboleggia l’impegno alla salvaguardia dei corsi d’acqua e la stretta di mano l’impegno delle amministrazioni coinvolte perché questo avvenga. Il risultato è la sintesi di forma colore e lettering in una simbologia che definisce l’impegno della comunità a sostegno del Contratto di Fiume".

- Presidente Consorzio di Bonifica Marche Claudio Netti: "Una grande occasione per la qualità di un territorio. L’acqua è un elemento fondamentale della biodiversità e il contratto di fiume è un focus sull’intero territorio".

- Responsabile Servizio Partecipazione Pier Paolo Fanesi (coordinatore dell’iter per la costituzione del Contratto di Fiume del Tesino)

- Valeria Giacopetti (docente, coordinatrice del progetto di realizzazione del logo): "Questa esperienza ci ha fatto capire l’importanza di essere cittadini e dell’appartenenza a un territorio".

- Marco Tarlo per il Movimento Voler Bene a Grottammare.

- Ha collaborato con la prof.ssa Valeria Giacopetti nel coordinamento del progetto scolastico il prof. Giampiero Brinci. Per il progetto del logo hanno seguito i ragazzi le prof.sse Olania Celani (docente dei ragazzi il cui logo è stato scelto) e Alessandra Gioia.

