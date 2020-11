Ascoli Piceno, cerimonia di proclamazione delle Lauree in Infermieristica in modalità a distanza

di Redazione picenotime

mercoledì 25 novembre 2020

Venerdì 27 novembre 2020 si svolgerà in modalità telematica la cerimonia di proclamazione dei laureati al Corso di Laurea in Infermieristica di Ascoli Piceno dell’Università Politecnica delle Marche. A causa dell’epidemia di COVID-19 in corso e nel rispetto delle misure previste dalle istituzioni competenti, le sedute di laurea dei corsi dell’Università Politecnica delle Marche vengono svolte in modalità telematica.

Gli studenti parteciperanno dalla propria abitazione mentre la commissione svolgerà i propri lavori in presenza. Presso la sede del P.O. Mazzoni in Via degli Iris, 1 si troveranno anche le autorità per i saluti istituzionali in videochiamata con gli studenti laureandi. Quest’anno i laureandi saranno 30, divisi in due gruppi.



La discussione delle tesi e la proclamazione avverranno dopo il Saluto delle Autorità previsto alle ore 9.00. Interverranno:

Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Prof. Gian Luca Gregori,

Sindaco di Ascoli Piceno, Dott. Marco Fioravanti,

Assessore al Bilancio Regione Marche, Avv. Guido Castelli,

Assessore alla Pubblica Istruzione Comune di Ascoli Piceno, Dott.ssa Monica Acciarri,

Presidente del CDA del Consorzio Universitario Piceno, Avv. Achille Buonfigli,

Presidente OPI AP, Dott.ssa Laure Morganti Direttore Generale AV5, Dott. Cesare Milani,

Dirigente delle Professioni Sanitarie AV5, Dott.ssa Maria Rosa La Rocca.

Alle 16:40 è prevista la proclamazione dei neo-laureati in Infermieristica.