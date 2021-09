Maltignano, progetto in corpore sano: successo per la prima edizione delle 'camminate in salute'

di Redazione Picenotime

venerdì 24 settembre 2021

Grande successo per la prima edizione delle camminate in salute organizzata dall'Unione Sportiva Acli Marche. ''L'amministrazione comunale ringrazia l'Unione Sportiva Acli Marche – si legge nelle righe diramate dal Comune di Maltignano -, nella persona del presidente Giulio Us Acli Lucidi, e la concittadina personal trainer Giulia Tomassi Galanti per la prima edizione delle camminate in salute (Camminata in Salute tra Natura e Sport tra Maltignano e Folignano, 2 camminate serali a Maltignano e 2 camminate serali a Caselle) che si è svolta nel nostro comune, e conclusasi ieri sera con l'ultimo appuntamento. Le camminate in Salute rientrano nel progetto 'In corpore sano', iniziativa finanziata dalla Regione Marche, ai sensi della L.R. 5/2012 ed in particolare con la misura 7 della Deliberazione di Giunta Regionale 868/2020, ai comuni di Folignano e Maltignano''.

I prossimi eventi in programma del progetto saranno 'Puliamo Maltignano: evento plastic free' in programma per domenica a partire dalle 10 da piazza San Marco di Caselle; lezioni e partite libere di scacchi dalle 15,30 alle 18,30 presso il centro di aggregazione giovanile di via Como a Caselle.