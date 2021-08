Ascoli Piceno, far apprendere ai piccoli l'importanza delle attività rurali grazie all'Avis

di Redazione Picenotime

mercoledì 04 agosto 2021

Tornano le iniziative dell’Avis comunale di Ascoli Piceno. Stavolta un’attenzione particolare è stata rivolta alle nuove generazioni e alle antiche tradizioni rurali. In particolare le nuove iniziative hanno coinvolto una squadra di bambini con età dai 5 ai 10 anni, i quali hanno potuto apprendere l’attività della coltivazione divertendosi. La location è stata quella degli orti attraverso un vero e proprio corso facente parte dell’Accademia del Benessere Olistico, progetto nato 4 anni fa, che ha come obiettivo il benessere fisico e mentale, partendo dai benefici di un’alimentazione adeguata e salutare. Negli ultimi 2 anni il progetto si è ampliato proponendo anche corsi rivolti a più piccoli, con la certezza che sin in tenera età si possano creare le basi per l’approccio ad un corretto stile di vita. Il corso è il primo evento in presenza dopo la pandemia e nasce dalla collaborazione con l’associazione 'Amici nella natura', che tra l’altro ha messo a disposizione la struttura - gli orti - e può beneficiare del contributo finanziario della Regione Marche. I bambini, seguiti da un apposito docente, si sono cimentati nell’attività di coltivazione dell’orto: dalla posa delle piantine sino alla loro cura, per completare il percorso con la raccolta dell’ortaggio. Dal mese di maggio una volta a settimana i piccoli agricoltori si sono letteralmente sporcate le mani e, armati di paletta e annaffiatoio, hanno creato un piccolo orto. Il corso, attualmente sospeso, riprenderà nel mese di settembre, anche se nel frattempo i piccoli agricoltori e i collaboratori Avis non mancheranno di recarsi a curare le piantine e monitorare la crescita dell’orto.