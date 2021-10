Ascoli Piceno, un mese di Ottobre pieno di piccoli eventi da Kids&Us

di Redazione Picenotime

Ottobre pieno di piccoli eventi per i bambini della zona. Nella scuola di lingua inglese per bambini Kids&Us ad Ascoli Piceno sono state pianificate una serie di attività, tutti i sabati di Ottobre, dove i bambini non solo impareranno l’inglese senza rendersene conto ma vivranno anche simpatiche avventure insieme a piccoli compagni.



Cosa viene chiesto ai bambini? Unicamente di portare tutto il loro entusiasmo e la voglia di divertirsi e svolgere tantissime attività in lingua inglese.

ATTIVITÀ DI OTTOBRE 2021 DA KIDS&US AD ASCOLI

- Sabato 16 ottobre: Storytime for Babies, in collaborazione con Zu Coniglio, ore

17.00;

- Sabato 30 ottobre: Little Chef di Halloween (bambini da 3 a 10 anni) ore 16.30

Prenotazione obbligatoria. Posti limitati al fine di garantire il rispetto delle normative anti-Covid.

Seguiamo scrupolosamente i protocolli di igiene e sicurezza stabiliti per adempiere alle indicazioni delle autorità sanitarie.

Per prenotare contattare via email ascoli@kidsandus.it.

Informazioni su Kids&Us

Kids&Us è una scuola di lingue per bambini e ragazzi da 1 a 18 anni, con un metodo pedagogico unico per l’insegnamento dell’inglese. Questo metodo ha rivoluzionato l’apprendimento delle lingue basandosi sulla fullimmersion linguistica e la riproduzione del processo naturale di acquisizione della lingua madre. Fondata nel 2003 da Natàlia Perarnau, laureata in filologia inglese, e da Quim Serracanta, laureato in economia con una lunga esperienza in alcune importanti aziende spagnole, Kids&Us ha cominciato la sua espansione internazionale in Italia, con l’apertura di una prima scuola a Roma, e in pochi anni il network è rapidamente cresciuto. Oggi in Italia sono attive 28 scuole.