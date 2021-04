Acli, terminata stagione congressuale. Importanti incarichi per dirigenti marchigiani

di Redazione Picenotime

giovedì 22 aprile 2021

E’ terminata la stagione congressuale delle Acli che ha visto nel corso del 2020 e del 2021 realizzare le varie assemblee elettive per i rinnovi degli organi provinciali, regionali e nazionali. A seguito di tali elezioni sono stati assegnati importanti incarichi e riconoscimenti ai dirigenti delle Acli marchigiane. Maurizio Tomassini, vice presidente regionale Acli, è stato eletto nella Direzione nazionale e rappresenterà le Marche insieme ai consiglieri nazionali Patrizia Di Luigi, Sara Melandri e Sergio Coletta.Del consiglio nazionale delle Acli fanno parte anche il presidente regionale Luigi Biagetti ed i presidenti provinciali Alberto Alesi (Pesaro/Urbino), Roberto Petraccini (Ancona), Roberta Scoppa (Macerata), Maurizio Petrocchi (Fermo) e Claudio Bachetti (Ascoli Piceno).



Nei giorni scorsi, inoltre, Roberta Scoppa, che è anche consigliere nazionale del Coordinamento Donne Acli, è stata eletta nel consiglio di amministrazione del Caf Acli nazionale. Paolo Lucilla, della provincia di Ancona, è stato eletto invece membro del Comitato nazionale del Patronato Acli. Va’ poi segnalata la nomina di Rossana Moroni come membro del Collegio nazionale dei Probiviri. Per quanto riguarda le associazioni specifiche, va’ poi evidenziato che Giorgia Spurio è stata eletta componente del Consiglio nazionale dei Giovani delle Acli, Sandro Tortella è stato eletto nel Consiglio nazionale dell’Unione Sportiva Acli, Luca Cecchini e Cristina Paolini fanno parte della Presidenza nazionale di Acli Arte e spettacolo. Giulio Lucidi, presidente regionale dell’Unione Sportiva Acli Marche, fa parte di diritto del consiglio nazionale così come Romolo Uncini segretario regionale della Fap Acli.