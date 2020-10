Assistenza 4.0, il camper sanitario approda a Force per dare sostegno ad anziani

di Redazione Picenotime

mercoledì 14 ottobre 2020

Il camper sanitario di Assistenza 4.0 approda a Force. Venerdì 10 Ottobre, dalle 9 alle 13, sarà in piazza Egidi, con un'infermiera e due medici specialisti, per effettuare visite, elettrocardiogrammi, servizio analisi e prelevamento per i tamponi da Covid-19. Un progetto di prevenzione della salute e cura della popolazione anziana a domicilio finanziato dalle Regione Marche con Bando Por FESR2014/20 - sostegno allo sviluppo e alla valorizzazione delle imprese sociali nelle aree colpite dal terremoto e realizzato dalle cooperative Stella Polare, Il Legame e il Melograno, tutte realtà aderenti al consorzio Il Picchio, in collaborazione con Omnibus Salute.

Il programma della giornata prevede, dalle 9 alle 10, la presentazione del progetto ad opera dei due medici specialisti, il dottor Ettore Pala e il dr Stefano Volpe, alla presenza del sindaco di Force Augusto Curti. Quindi, dalle 10 fino alle 13 la popolazione potrà accedere a tutti i servizi erogabili dal camper mobile, dalla diagnostica di base alle prestazioni infermieristiche come misurazione parametri vitali, stick glicemici, medicazioni, bendaggi semplici fino al prelamento tamponi da Covid-19.

Un servizio che, oltre a svolgere una fondamentale attività di prevenzione della salute della popolazione anziana, agevolerà i percorsi di cura integrati tra ospedali e territorio, visto che l'unità mobile sanitaria è dotata di strumenti di diagnostica di base messi in rete con la teleassistenza. «Il progetto Assistenza 4.0 diventa strategico nel momento storico che tutti stiamo vivendo - afferma il presidente del Consorzio Il Picchio Domenico Panichi - durante il quale si è compreso quanto l'erogazione di servizi sul territorio sia fondamentale per garantire il diritto alla salute. È indubbio, infatti, che il rafforzamento della sanità territoriale sarà il tema dei prossimi vent'anni; Assistenza 4.0 si configura come un progetto pilota che viaggia proprio in questa direzione».

Per accedere al servizio ci si dovrà recare in piazza Egidi venerdì dalle ore 9, dove in tutta sicurezza si potrà prenotare la visita da effettuare nel corso della mattina. Il camper sanitario di Assistenza 4.0 tornerà in piazza Egidi a Force ogni venerdì, per continuare ad erogare le sue prestazioni, che diventeranno prenotabili anche attraverso un numero dedicato. Si potrà, inoltre, accedere al servizio anche tramite la segnalazione del proprio medico di medicina generale. Infine, su richiesta delle aziende, il camper sanitario potrà fare visite o servizio di prelevamento tamponi da Covid-19 sui luoghi di lavoro.

Un servizio fortemente condiviso dal sindaco di Force Augusto Curti. «Inauguriamo a Force un progetto pilota di Assistenza Domiciliare - afferma - attraverso un moderno Camper Sanitario che erogherà prestazioni di primo livello e ci permetterà di ragginugere le fasce deboli, decongestionare gli ospedali e codificare un sistema che potrà essere esteso, in un prossimo futuro, all'intera Area Montana in regime convenzionato SSN».

Il camper sanitario è pronto e attrezzato per raggiungere tutti i comuni del cratere che ne faranno richiesta, nei tempi e nei modi che più si adatteranno alle esigenze del territorio, secondo i criteri di accessibilità, flessibilità, personalizzazione, inclusività e integrazione, che sono proprio le parole chiave di un progetto finalizzato a migliorare il benessere della vita della popolazione residente nei territori colpiti dal sisma.