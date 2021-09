Regione Marche, scatta l’autunno nel piatto e nel calice per il circuito dei vini e dei sapori

Piceno e Fermano si accendono di colori e sapori autunnali, con il circuito di serate enogastronomiche “Di Vino in Tavola” promosse grazie al progetto della Regione denominato: “Marche, dalla vigna alla tavola”.

Entra nel vivo una delle stagioni più affascinanti, perché è tempo di vendemmia e di foliage, ma anche perché il bosco, le campagne e il mare esprimono, in autunno, tante prelibatezze da gustare in abbinamento ai vini delle Marche.

Il progetto, fortemente sostenuto da Mirco Carloni, Vice Presidente ed assessore all’agricoltura della Regione Marche, promuove i vini a denominazione d’origine della nostra regione in abbinamento ai prodotti agroalimentari a marchio ed ai locali di ristorazione che interpretano i sapori marchigiani. L’obiettivo strategico è garantire alle Marche un ruolo più attivo e riconoscibile sia in Italia che all’estero, valorizzando le produzioni di qualità.

Sono ben 43 le cantine marchigiane che hanno aderito al circuito e che divengono protagoniste, con i loro vini a denominazione, delle 15 serate che compongono il circuito.

Protagonisti di questo gustosissimo viaggio nel tempo e nello spazio che esplora mare, monti e collina a cavallo tra il Fermano ed il Piceno, anche 11 produttori agroalimentari e trasformatori di specialità QM, STG e presidi Slow food.

In programma, inoltre, speciali itinerari turistici per immergersi nelle comunità dove queste delizie vengono realizzate. Nel sito ufficiale www.gustoinfinito.it tutte le info su aziende e percorsi del circuito, coordinato da Sergio Spinelli. In ciascuna serata sono protagoniste 3 cantine marchigiane abbinate alle proposte dello chef.

I prossimi appuntamenti in programma vedranno protagonisti: il 30 settembre il ristorante Haus di San Benedetto del Tronto, mentre l’8 ottobre “Cafe del Mar” di Grottamare, per poi salire ad Ascoli Piceno il 14 con il Vinattiere ed arrivare alle pendici dei Sibillini, il 15, con la pizzeria 4 Venti di Montalto

Elenco cantine marchigiane coinvolte