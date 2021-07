Cna Picena, Barbara Tomassini rieletta presidente del settore Artistico e Tradizionale

di Redazione Picenotime

Un altro riconoscimento importante, nel sistema Cna, per il saper fare artigiano del Piceno. Barbara Tomassini, pittrice e ceramista di Ascoli, confermata presidente regionale di Cna Artistico e Tradizionale. "Soddisfazione per la fiducia concessa - spiega la neorieletta presidente - ma anche consapevolezza di dover riprendere un percorso, purtroppo ostacolato e anche bloccato dagli eventi sanitari di questo ultimo anno e mezzo".

"Le botteghe artigiane tipiche e tradizionali - prosegue Barbara Tomassini - hanno sofferto e stanno soffrendo. Ma la pandemia, nel nostro settore come in tanti altri, hanno agevolato la ripresa di un rapporto con l'artigiano di prossimità. Ovvero la bottega più o meno sotto casa, dove compri il pane o la frutta. Oppure, per un regalo o per tuo piacere di abbellire casa, commissioni un merletto, una ceramica, un quadro o altro".

In base ai dati, elaborati per la Cna Picena dal Centro studi della Cna delle Marche, ceramica, oggetti in paglia e vimini, restauro e creazioni pittoriche di vario genere hanno permesso, fra il 2020 e il 2021, una tenuta del settore. "Settori difficili da gestire - commenta Arianna Trillini, presidente della Cna Picena - ma che possono fare la differenza fra recessione e sviluppo. Artigianato artistico e tipico, agroalimentare, moda. Tanti problemi ma anche strade che sanno speranza. Come Cna Picena esprimiamo soddisfazione per il fatto che a livello regionale ci sia stato riconosciuto il lavoro fatto con tanti nostri artigiani ai vertici. Come prima presidente donna della Cna, anche la personale soddisfazione per incarichi come quello che è stato confermato per Barbara Tomassini nell'artistico e quello che è stato affidato a Selene Re per la giovane imprenditoria. Noi siamo andati oltre le quote rosa, siamo artigiane e artigiani che sanno farsi valere".

"Riprendere il bellissimo percorso avviato con il turismo esperenziale e i percorsi emozionali nelle nostre botteghe grazie anche al nostro progetto del portale PicenoCheBello – conclude Francesco Balloni, direttore della Cna Picena - sarà fra i primi impegni in agenda per questo rinnovato gruppo di lavoro artistico, sia a livello Piceno che per tutte le Marche".