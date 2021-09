Pintura di Bolognola, ritrovato senza vita il corpo di un umo vicino al rifugio del Farnio

di Redazione Picenotime

domenica 05 settembre 2021

Questa mattina in località Pintura di Bolognola nelle vicinanze del rifugio del Farnio, è stato ritrovato il corpo senza vita di Aldo Farabbi. L'uomo, originario di Villa Pitignano e grande appassionato della montagna, una volta abbandonata l'auto poi ritrovata dalle autorità, aveva fatto perdere le proprie tracce nella nota località sciistica dopo aver manifestato l'intenzione di farla finita. Ricercato per svariati giorni da Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e forze di Polizia, era risultato introvabile anche a causa del territorio vasto ed impervio in cui si era inoltrato. Le ricerche, sarebbero riprese a breve ma, questa mattina, un escursionista ha notato una macchia scura tra la vegetazione e, avvicinandosi, ha scorto prima uno zainetto e poi un cadavere in avanzato stato di decomposizione che fuoriusciva per la parte superiore del corpo da un sacco a pelo. Presumibilmente l'uomo, riconosciuto dal fratello tramite il vestiario, si era rifugiato in un anfratto a pochi metri dal ritrovamento dove è stato impossibile individuarlo dai soccorritori che hanno battuto la zona sia dall'alto che dal basso e, successivamente, è stato trascinato all'esterno in un punto visibile da qualche animale in cerca di cibo. Le cause del decesso sono in fase di accertamento anche se pare certo che si tratti di un atto volontario. La salma è stata ricomposta dagli operatori del Soccorso Alpino della stazione di Macerata e successivamente vericellata a bordo dell'elicottero dei Vigili del Fuoco per essere messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esame autoptico. Dal Soccorso Alpino e Speleologico Marche, le più sentite condoglianze alla famiglia.