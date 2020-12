Vicenza-Ascoli, arbitra Marchetti di Ostia Lido. Non ci sono precedenti con il Picchio

di Redazione Picenotime

giovedì 17 dicembre 2020

Sarà Matteo Marchetti ad arbitrare il match Vicenza-Ascoli in programma Sabato 19 Dicembre alle ore 14 allo stadio "Menti" per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Il giovane fischietto della sezione di Ostia Lido sarà coadiuvato dagli assistenti Damiano Margani di Latina e Gaetano Massara di Reggio Calabria e dal quarto uoMo ufficiale Daniele Paterna della sezione di Teramo. Marchetti, esordiente, quest'anno in Can A-B, ha diretto nella prima parte di stagione 6 partite (3 di Coppa Italia e 3 di Serie B), con un totale di 24 ammonizioni ed un rigore concesso. Non ha precedenti in carriera con l'Ascoli, mentre ha arbitrato in 3 circostanZe il Vicenza con una vittoria, un pareggio ed una sconfitta per i biancorossi.









Ecco tutto le designazioni arbitrali del 13° turno di Serie B:

BRESCIA – REGGIANA Sabato 19/12 h. 14.00

CAMPLONE

MELI – PAGLIARDINI

IV: MERAVIGLIA

CHIEVO – EMPOLI Sabato 19/12 h. 14.00

MARINELLI

ROSSI C. – MORO

IV: ROS

CREMONESE – COSENZA Sabato 19/12 h. 14.00

MAGGIONI

MIELE – ANNALORO

IV: SANTORO

FROSINONE -SALERNITANA Venerdì 18/12 h. 21.00

ABBATTISTA

RASPOLLINI – BERTI

IV: MARINI

LECCE – PISA Sabato 19/12 h. 14.00

SACCHI

MASTRODONATO – DI MONTE

IV: ROBILOTTA I.

LR VICENZA – ASCOLI Sabato 19/12 h. 14.00

MARCHETTI

MARGANI – MASSARA

IV: PATERNA

PESCARA – MONZA Sabato 19/12 h. 16.00

DIONISI

VALERIANI – DELLA CROCE

IV: DI MARTINO

REGGINA – CITTADELLA Sabato 19/12 h. 14.00

MASSIMI

PAGANESSI – SECHI

IV: AMABILE

VENEZIA – SPAL Sabato 19/12 h. 18.00

SERRA

AFFATATO – NUZZI

IV: GHERSINI

V. ENTELLA – PORDENONE Venerdì 18/12 h. 18.00

ILLUZZI

DI GIOIA – YOSHIKAWA

IV: GARIGLIO