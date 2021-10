Ascoli Calcio, focus su una Spal che fuori casa ha raccolto solo un punto in 4 gare

di Redazione Picenotime

lunedì 25 ottobre 2021

E' la Spal il prossimo avversario dell'Ascoli nella gara in programma Giovedì 28 Ottobre alle ore 18 allo stadio "Del Duca" per la decima giornata d'andata del campionato di Serie B.



La squadra allenata dal 44enne spagnolo Pep Clotet ha finora raccolto 10 punti con un bilancio di 2 vittorie, 4 pareggi (l'ultimo ieri per 1-1 con il Como) e 3 sconfitte. Fuori casa gli estensi hanno collezionato solamente un pareggio (0-0 sul campo del Cittadella) al quale si aggiungono 3 ko a Pisa, Reggio Calabria e Terni ed appena una rete realizzata in 4 incontri lontano dal "Mazza". La vittoria in trasferta manca dallo scorso 7 Maggio (2-1 con la Reggiana al "Mapei Stadium- Città del Tricolore").

Sono stati complessivamente 13 i gol realizzati e 10 quelli subiti dagli emiliani del presidente Joe Tacopina. Il miglior marcatore è il 19enne attaccante scuola Milan Lorenzo Colombo con 4 reti, alle sue spalle Federico Viviani a quota 3 e con un centro a testa Marco Mancosu, Elio Capradossi, Salvatore Esposito, Demba Seck ed Emmanuel Latte Lath. Sempre presenti con 810 minuti in campo il portiere Demba Thiam ed il capitano Francesco Vicari, seguono Federico Viviani con 774 minuti, Marco Mancosu con 756 e Salvatore Esposito a quota 745.

CLICCA QUI PER CRONACA E TABELLINO SPAL-COMO 1-1

CLICCA QUI PER VIDEO CONFERENZA STAMPA CLOTET E VICARI POST SPAL-COMO 1-1