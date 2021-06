Ascoli Calcio, Caligara torna al Cagliari e sarà valutato da Semplici. Bianconeri alla finestra

di Redazione Picenotime

martedì 15 giugno 2021

Fabrizio Caligara si sta godendo qualche giorno di vacanza in compagnia della fidanzata a Mykonos dopo aver partecipato al raduno della Nazionale Under 20 ed essere risultato decisivo nel girone di ritorno del campionato di Serie B 2020/2021, in particolar modo nel rush finale che ha permesso all'Ascoli di ottenere la salvezza aritmetica con una giornata di anticipo.

Il 21enne centrocampista piemontese, arrivato in prestito secco dal Cagliari lo scorso 1° Febbraio, ha collezionato 15 presenze per un totale di 888 minuti in campo, partendo sempre dal primo minuto nelle ultime 7 gare contro Vicenza, Monza, Spal, Empoli, Reggina, Cittadella e Chievo. La sua media voto Picenotime.it è stata di 6.03 ed ha saputo dare il là sia al gol di Federico Dionisi nel 2-0 interno con la capolista Empoli che alla magnifica rete di Abdelhamid Sabiri al "Granillo" di Reggio Calabria. Ha calciato 15 verso la porta centrando in 4 occasioni lo specchio. E' stato ammonito in 4 circostanze ed è stato espulso nel match perso 1-0 contro la Reggiana al "Mapei Stadium-Città del Tricolore" lo scorso 14 Febbraio.

Caligara è legato al Cagliari da un contratto fino al 30 Giugno 2023. L'intenzione del club rossoblù è di permettere al tecnico Leonardo Semplici di monitorarne la crescita nel corso del ritiro estivo che scatterà il 12 Luglio a Pejo, in Trentino, con il gruppo che si radunerà già il 7 Luglio presso il centro sportivo di Asseminello per una prima fase di ripresa atletica, visite mediche e tamponi. Nei prossimi giorni sono previsti dei colloqui tra l'agente del calciatore Luca Ariatti (ex centrocampista bianconero nella stagione 1998/1999) ed il nuovo direttore sportivo dell'Ascoli Fabio Lupo, che ha già avuto modo di lavorare con il ragazzo nella sua ultima esperienza al Venezia nella stagione 2019/2020 in cui, sempre in prestito, collezionò 16 presenze con 1 gol contro il Crotone per un totale di 775 minuti in campo. L'Ascoli intende mantenere una posizione di privilegio nel caso in cui il Cagliari dovesse decidere di girarlo nuovamente a titolo temporaneo ad un club di Serie B, con l'ultima parola che spetterà al presidente rossoblù Tommaso Giulini dopo le valutazioni tecniche del direttore sportivo Stefano Capozucca e di mister Leonardo Semplici.