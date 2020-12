Vicenza-Ascoli, le probabili formazioni della sfida tra biancorossi e bianconeri

di Redazione Picenotime

L'Ascoli, dopo quasi quattro anni, affronterà il Vicenza allo stadio "Menti" nel match in programma domani pomeriggio alle ore 14 per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte per 3-0: i bianconeri in casa col Cosenza, i biancorossi a Cittadella. Saranno presenti nello storico impianto veneto sia il patron Pulcinelli (CLICCA QUI PER SUE DICHIARAZIONI) che il presidente Neri.

Mister Di Carlo non ha a disposizione gli infortunati Beruatto, Pontisso, Nalini, Vandeputte e Ierardi. Probabile uno schieramento 4-4-2 con Grandi in porta e la retroguardia composta da Bruscagin, Pasini, l'ex Padella e Barlocco. Linea mediana con Guerra (favorito su Zonta), Da Riva, Rigoni e Dalmonte, in attacco l'esperto Meggiorini ed uno tra Marotta e Longo. (CLICCA QUI PER VIDEO DI CARLO PRE GARA)

Mister Rossi deve rinunciare agli squalificati Brosco e Lico, agli infortunati Malle e Kragl ed a Ghazoini impegnato con la Nazionale Under 20 del Marocco. Si va verso la conferma del modulo 4-3-3- con Leali tra i pali e la difesa composta dall'ex Pucino, Corbo (in vantaggio su uno Spendlhofer non al meglio), Avlonitis e Sini (favorito su Sarzi Puttini). Linea mediana formata da Gerbo (in lizza per una maglia con Buchel), Saric e Cavion (che proprio col Vicenza ha esordito in Serie B) con Chiricò e Cangiano (in ballottaggio con Sabiri e Tupta) a supporto del centravanti Bajic. (CLICCA QUI PER AUDIO ROSSI PRE GARA)











PROBABILI FORMAZIONI





VICENZA (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Pasini, Padella, Barlocco; Guerra, Da Riva, Rigoni, Dalmonte; Meggiorini, Marotta. A disposizione: Perina, Zecchin, Bizzotto, Cappelletti, Fantoni, Cinelli, Scoppa, Zonta, Giacomelli, Gori, Jallow, Longo. Allenatore: Di Carlo





ASCOLI (4-3-3): Leali; Pucino, Corbo, Avlonitis, Sini; Gerbo, Saric, Cavion; Chiricò, Bajic, Cangiano. A disposizione: Sarr, Ndiaye, Sarzi Puttini, Spendlhofer, Quaranta, Donis, Buchel, Eramo, Sabiri, Pierini, Tupta, Vellios. Allenatore: Rossi





Arbitro: Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido













QUOTE EUROBET

Vittoria Vicenza: 1.77



Pareggio: 3.30



Vittoria Ascoli: 5.15