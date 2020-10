Ascoli Calcio, il tabellone del calciomercato estivo-autunnale. Fasi finali delle trattative

parvus picus

02/09/2020 10:56

Secondo me Ninkovic vuol tornare al Partizan e per questo è rimasto in Serbia. Tra l'altro il Verona non è stato certo ad aspettarlo, visto che nel suo ruolo ha appena acquistato Ilic dal Manchester United, un altro serbo molto promettente e più giovane di lui. Non penso che con l'eventuale vendita di Ninkovic al Partizan ci si potrà realizzare più di tanto, magari si riuscisse a venderlo per 1 milione di euro, ma ci credo poco. Se Cavaion non ha voglia restare e vuol tornare a Cremona spero che ci si possa realizzare una cifra importante. L'Ascoli vorrebbe prendere in prestito il difensore Rocha dalla Samp, speriamo che ci riesca. Per l'attacco si potrebbe anche sondare per un eventuale ritorno di Monachello, ma intanto cercare di vendere almeno Rossetti.