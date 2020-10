Salernitana, la voce di Castori: “Vogliamo tornare alla vittoria contro un Ascoli che pratica buon calcio”

di Redazione Picenotime

venerdì 23 ottobre 2020

Vi proponiamo le dichiarazioni in video conferenza stampa del 66enne tecnico della Salernitana Fabrizio Castori alla vigilia del match interno con l'Ascoli valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B.





“L’Ascoli è una squadra che pratica un buon calcio, con molti giocatori di qualità. Noi sappiamo di dover fare la nostra partita, mettendo in campo la nostra identità, la nostra personalità e il nostro ritmo. Sabiri? E' un giocatore molto interessante: era stato proposto tramite la Lazio ma la trattativa è poi arenata. Il Picchio è una squadra da prendere con le molle. Sarà la terza partita in una settimana e le cinque sostituzioni permettono di gestire meglio le energie. Vogliamo tornare alla vittoria, dobbiamo mettere in campo la determinazione giusta per ottenere il massimo risultato possibile - ha dichiarato l'allenatore granata -. Credo che a Vicenza abbiamo dimostrato una crescita dal punto di vista tattico. La squadra sta dimostrando di avere maggiore compattezza ed equilibrio. Questo è un campionato difficile con tante gare ravvicinate quindi sfrutterò tutti i calciatori a mia disposizione. Sono contento di rivedere i tifosi sugli spalti anche se in minima parte”.