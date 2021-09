Ascoli Calcio, il trequartista Lico si trasferisce in prestito al Partizan Tirana

di Redazione Picenotime

domenica 05 settembre 2021

Altro movimento in uscita per l'Ascoli che riguarda il mercato estero. Il 21enne trequartista albanese Dean Lico, legato ai bianconeri da un contratto fino al 30 Giugno 2023, passa in prestito secco annuale al Partizan Tirana.

Ecco il comunicato ufficiale del club di Corso Vittorio Emanuele: "L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo temporaneo di Dean Lico al Partizan Tirana. Il Club bianconero saluta Dean e gli augura una stagione ricca di successi".