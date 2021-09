Ascoli Calcio, sarà Claudio Tanzi a ricoprire il ruolo di nuovo direttore generale

di Redazione Picenotime

lunedì 06 settembre 2021

L'Ascoli si appresta ad annunciare ufficialmente il nome del nuovo direttore generale dopo che, Venerdì 3 Settembre, è stato sollevato dall'incarico Piero Ducci.

Il ruolo sarà ricoperto dal 62enne romano Claudio Tanzi. Questa la decisione presa dal patron Massimo Pulcinelli, dai membri del Cda e dai rappresentanti della North Sixth Group (holding statunitense che cinque giorni fa ha acquisito il 31% delle quote azionarie del club di Corso Vittorio Emanuele).

Tanzi, nato a Roma il 10 Settembre 1959 e laureato in scienze politiche alla Luiss Guido Carli di Roma, ha iniziato la sua carriera da dirigente calcistico nel 1997 in Serie D nel Civitavecchia nel ruolo di direttore sportivo. Sempre nel Lazio, da Ottobre 1997 a Giugno 1998, è stato direttore sportivo del Pomezia in Eccellenza, club di cui è stato per una breve parentesi anche presidente. Nel 1999 è poi passato all'Atletico Catania in Serie C come direttore generale per sei mesi. Dal 2003 al 2004 ha avuto modo di lavorare anche nel settore giovanile del Frosinone, poi dal 2005 al 2006 è stato direttore sportivo della Viterbese in Serie C2. In seguito, da Novembre 2007 a Marzo 2008, è stato scelto come direttore sportivo del Rieti in Serie D. Nel 2008 è tornato al Pomezia dove per oltre 3 anni ha ricoperto il ruolo di direttore generale tra Eccellenza, Serie D e Lega Pro Seconda Divisione. L'ultima esperienza nel calcio, come direttore sportivo, l'ha avuta nelle file del Sora in Serie D, da Luglio 2013 a Giugno 2014. Nel 2015 ha intrapreso un percorso professionale all'interno del Gruppo Benigni&K (che ha sedi in tutta Italia e si occupa principalmente di assistenza e consulenza fiscale, diritto del lavoro applicato e consulenza strategica per le imprese) come direttore generale e responsabile delle risorse umane.