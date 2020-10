Ascoli Calcio, Kragl si allena ancora a parte a 3 giorni dal match col Pordenone

di Redazione Picenotime

mercoledì 28 ottobre 2020

Prosegue al Picchio Village la preparazione dei bianconeri di Valerio Bertotto in vista della sfida interna con il Pordenone in programma Sabato 31 Ottobre alle ore 16 allo stadio "Del Duca" per la sesta giornata del campionato di Serie B.



Oggi pomeriggio il gruppo è stato impegnato in attivazione, tattica a reparti e partita finale. Si sono allenati a parte Oliver Kragl, Aly Malle ed Edoardo Tassi. A riposo il 28enne attaccante greco Apostolos Vellios che non sarà sicuramente a disposizione per la gara contro i friulani di Attilio Tesser. Domani alle 14:30 è in programma una nuova seduta di lavoro al Picchio Village.

Il Pordenone, dopo la sconfitta di ieri ai rigori col Monza in Coppa Italia (CLICCA QUI PER CRONACA E TABELLINO), si è ritrovato oggi ed ha lavorato in due gruppi: chi ha giocato col Monza ha sostenuto una seduta di scarico, chi non è stato impiegato coi brianzoli si è allenato normalmente. Ancora non al meglio Davide Gavazzi, che soffre sempre di un’infiammazione tendinea. Non è nulla di grave, ma sono da valutare nelle prossime ore i due polacchi: Adam Chrzanowski ha un problema alla schiena, Sebastian Musiolik alla spalla. Entrambi sono recuperabili per il match nelle Marche.



