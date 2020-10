Coronavirus, Ministero Salute: “Quasi 2700 nuovi casi positivi e 28 ulteriori deceduti”

di Redazione Picenotime

martedì 06 ottobre 2020

A fronte dei 99.742 tamponi fatti (quasi 30mila più di ieri), i nuovi casi di contagio di Coronavirus oggi sono 2677. Questo emerge dal bollettino odierno del Ministero della Salute. Le vittime sono 28, i guariti 1418. Rispetto a ieri scendono di 4 i ricoveri in terapia intensiva e si attestano a 319: crescono invece quelli ordinari, 138 oggi (ieri 200), e sono 3.625. Le persone in isolamento domiciliare sono 56.190, 1.097 più di ieri. Gli attualmente positivi sono quindi 60.134, con un aumento di 1231 rispetto al giorno precedente, il dato più alto dal 21 maggio. Tra le regioni con il maggior numero di nuovi casi ci sono Campania (+395), Lombardia (350), Lazio (275) e Piemonte (259). Nessuna regione è a zero casi: la crescita più bassa si registra in Basilicata con 4 nuovi casi.

Il Servizio di Sanità della Regione Marche, nelle ultime 24 ore, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 992 (589 uomini e 403 donne), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 165 a Macerata, 66 a Fermo e 16 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.