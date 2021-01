Precedenti Cittadella-Ascoli, bianconeri imbattuti nelle ultime due sfide. A Luglio show di Costa Pinto

di Redazione Picenotime

martedì 12 gennaio 2021

Cittadella ed Ascoli si ritroveranno di fronte Sabato 16 Gennaio alle ore 14 per la decima volta in Serie B in terra veneta. I nove precedenti nel torneo cadetto parlano di 3 successi granata, 4 vittorie bianconere e 2 pareggi, con 10 reti realizzate dai padroni di casa ed 11 dai marchigiani.

L'ultimo incrocio al "Tombolato" risale allo scorso 17 Luglio, quando il Picchio guidato da Dionigi si impose 2-1 grazie al pregevole gol nel secondo tempo del giovane fantasista portoghese Diogo Costa Pinto. Da quella serata l'Ascoli non ha più vinto in trasferta in gare ufficiali. Ecco tabellino, pagelle e highlights di quel match:

CITTADELLA-ASCOLI 1-2 (17 Luglio 2020)

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero 6.5; Frare 5.5 (76' Camigliano 5.5), Perticone 5, Adorni 4.5, Benedetti 5; Vita 6 (76' Proia 5.5), Iori 5.5, Branca 5.5 (84' Pavan sv); D'Urso 6.5 (76' Panico 6); Luppi 5.5 (71' Rosafio 5.5), Diaw 6. A disposizione: Paleari, Rizzo, Mora, Bussaglia, Gargiulo, De Marchi, Stanco. Allenatore: Venturato 5

ASCOLI (3-4-2-1): Leali 6; Ferigra 6.5, Brosco 7, Ranieri 6.5; Andreoni 6 (82' Pucino sv), Cavion 7, Brlek 6.5 (74' Petrucci 6), Sernicola 7; Morosini 6 (54' Costa Pinto 7, 82' Padoin sv), Ninkovic 6.5 (74' Trotta 6); Scamacca 6.5. A disposizione: Marchegiani, Novi, Gravillon, Valentini, De Alcantara, Troiano, Matos. Allenatore: Dionigi 7

Arbitro: Aureliano di Bologna 5

Reti: 55' aut. Adorni, 62' D'Urso, 70' Costa Pinto

CLICCA QUI PER MOMENTI CHIAVE CITTADELLA-ASCOLI 1-2





La penultima sfida nell'impianto veneto è datata 28 Aprile 2019, quando i bianconeri di Vivarini chiusero in vantaggio per 2-0 il primo tempo grazie alle reti di Valentini e Ardemagni ma nella ripresa si fecero raggiungere da Panico e Moncini per il definitivo 2-2. Ecco tabellino, pagelle e highlights di quel match:

CITTADELLA-ASCOLI 2-2 (28 Aprile 2019)

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari 5.5; Cancellotti 5, Frare 5.5, Adorni 6, Benedetti 7; Proia 5.5 (85' Settembrini sv), Iori 6.5 (70' Pasa 6), Branca 6.5; Schenetti 5 (46' Scappini 6); Moncini 6.5, Panico 7. A disposizione: Maniero I, Drudi, Parodi, Camigliano, Rizzo, Siega, Maniero II, Diaw. Allenatore: Venturato 6

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni 7; Andreoni 5, Brosco 6, Valentini 6.5, Rubin 6.5; Cavion 6, Troiano 6 (75' Casarini 6), Frattesi 6.5 (87' Ngombo sv); Ciciretti 6; Rosseti 6, Ardemagni 7 (61' Ninkovic 6). A disposizione: Milinkovic-Savic, Padella, Quaranta, D'Elia, Iniguez, Baldini, Chajia, Coly, Ganz. Allenatore: Vivarini 6

Arbitro: Maggioni di Lecco 6

Reti: 35' Valentini, 39' Ardemagni, 62' Panico, 65' Moncini

CLICCA QUI PER MOMENTI CHIAVE CITTADELLA-ASCOLI 2-2





Il terzultimo precedente tra Cittadella ed Ascoli in Veneto risale al 26 Agosto 2017, prima giornata di campionato. Al Picchio non bastò il gol iniziale di Santini, la squadra di Venturato vinse 3-2 grazie alle reti di Schenetti, Kouame e Siega (marcatura bianconera nel finale di Rosseti). Ecco tabellino, pagelle e highlights di quel match:

CITTADELLA-ASCOLI 3-2 (26 Agosto 2017)

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari 6; Salvi 6, Adorni 6.5, Varnier 6.5, Benedetti 6.5 (88' Caccin sv); Siega 7 (70' Settembrini 6), Iori 6.5, Pasa 7; Schenetti 7; Litteri 6, Kouame 7 (74' Arrighini 6). A disposizione: Corasaniti, Camigliano, Lora, Bartolomei, Maniero, Iunco, Fasolo, Bizzotto. Allenatore: Venturato 7

ASCOLI (4-2-3-1): Lanni 6; Mogos 4, De Santis 5, Gigliotti 5, Florio 4.5; Addae 5, Buzzegoli 6.5; De Feo 5 (62' Clemenza 6), Santini 7 (56' Rosseti 6.5), Baldini 5.5 (85' Jallow sv); Favilli 5. A disposizione: Ragni, Venditti, Padella, Cinaglia, Parlati, Carpani. Allenatore: Fiorin 5.5

Arbitro: Pezzuto di Lecce 5.5

Reti: 10' Santini, 22' Schenetti, 36' Kouame, 44' Siega, 78' Rosseti

CLICCA QUI PER MOMENTI CHIAVE CITTADELLA-ASCOLI 3-2





Per il quartultimo incrocio al "Tombolato" bisogna tornare indietro al 21 Ottobre 2016, quando la squadra di Aglietti si impose 1-0 grazie ad un bellissimo gol di Cacia nella ripresa. Ecco tabellino, pagelle e highlights di quel match:

CITTADELLA ASCOLI (21 Ottobre 2016)

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso 5.5; Salvi 6, Pelagatti 5.5, Pasa 6, Martin 6; Bartolomei 6.5, Iori 6, Paolucci 5.5 (81' Arrighini sv); Chiaretti 5 (71' Schenetti 6); Litteri 5.5, Kouame 6 (63' Strizzolo 6). A disposizione: Paleari, Scaglia, Benedetti, Pedrelli, Lora, Valzania. Allenatore: Venturato 5.5

ASCOLI (4-2-3-1): Lanni 6.5; Almici 6, Augustyn 5.5, Mengoni 6, Felicioli 6; Bianchi 6.5, Carpani 6; Gatto 6 (87' Jaadi sv), Cassata 6.5, Orsolini 5 (56' Giorgi 6); Cacia 7 (76' Perez 6). A disposizione: Ragni, Gigliotti, Pecorini, Cinaglia, Iotti, Hallberg. Allenatore: Aglietti 6.5

Arbitro: Marinelli di Tivoli 5

Espulso: 42' Litteri

Rete: 64' Cacia

CLICCA QUI PER MOMENTI CHIAVE CITTADELLA-ASCOLI 0-1





PRECEDENTI IN B CITTADELLA-ASCOLI

17 Marzo 2009, Cittadella-Ascoli 0-0

10 Aprile 2010, Cittadella-Ascoli 2-0

19 Marzo 2011, Cittadella-Ascoli 0-1 (Giorgi)

14 Aprile 2012, Cittadella-Ascoli 1-3 (Papa Waigo, Soncin, Parfait)

18 Maggio 2013, Cittadella-Ascoli 1-0

21 Ottobre 2016, Cittadella-Ascoli 0-1 (Cacia)

26 Agosto 2017, Cittadella-Ascoli 3-2 (Santini, Rosseti)

28 Aprile 2019, Cittadella-Ascoli 2-2 (Valentini, Ardemagni)

17 Luglio 2020, Cittadella-Ascoli 1-2 (autogol Adorni, Costa Pinto)