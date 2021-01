Ascoli Calcio, tattica e calci piazzati al Picchio Village. Rifinitura mattutina e partenza per Cittadella

di Redazione Picenotime

giovedì 14 gennaio 2021

Seduta pomeridiana oggi per i bianconeri di Andrea Sottil al Picchio Village in vista della gara contro il Cittadella in programma Sabato 16 Gennaio alle ore 14 allo stadio "Tombolato" per la diciottesima giornata d'andata del campionato di Serie B. Lavoro tattico di squadra e calci piazzati il programma svolto dal gruppo. Anche l'ultimo arrivato Soufiane Bidaoui ha preso parte alla seduta di lavoro.

Domani mattina alle ore 10 è in programma l'allenamento di rifinitura. A seguire i convocati e lo staff tecnico partiranno in pullman alla volta del Veneto.